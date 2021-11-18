Представители G7 обвинили Беларусь в организации нелегальной миграции

Мигранты на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Представители стран G7 выпустили официальное заявление, в котором обвинили Беларусь в организации нелегальной миграции, передает РИА Новости.

"Мы, министры иностранных дел стран G7: Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также высокий представитель ЕС, осуждаем организацию белорусским режимом нерегулированной миграции вдоль своих границ. Эти жестокие действия ставят под угрозу жизни людей", - говорится в заявлении на сайт МИД Великобритании.

Ранее белорусские пограничники заявили, что польские военные начали использовать специальные средства с химикатами, из-за которых они получили ожоги.

А правительство Польши обвинило белорусскую сторону в руководстве действиями нелегалов на границе.

Тем временем мигранты предприняли попытку попасть на польскую территорию при помощи лодок. Но их действия не увенчались успехом. Также официальные лица Беларуси сообщили, что из-за одного случая COVID-19 среди беженцев, всех нелегалов будут вакцинировать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942858-predstaviteli-g7-obvinili-belarus-v-organizatsii-nelegalnoy-migratsii/