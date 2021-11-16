Официальные лица Польши выразили опасение, что мигрантов на границе могут снабдить оружием

Мигранты на польско-белорусской границе. Фото: Stringer/Anadolu Agency via Getty Images

Официальные лица Польши заявили об опасении, что мигрантов на границе могут снабдить оружием, передает РИА Новости.

"Мы располагаем открытой информацией из социальных сетей и мессенджеров, которые используются белорусскими службами для коммуникации с мигрантами, которых они туда приводят, о том, что там появляются идеи вооружить часть мигрантов огнестрельным оружием, чтобы они могли атаковать охраняющих польскую границу", - говорит заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Он добавил, что они должны быть готовы к возможному нападению на польских пограничников и солдат. Тем более, как утверждают последние, на территории Беларуси постоянно слышны холостые выстрелы.

"Ситуация очень напряженная и в любой момент может обостриться. Мы должны понимать, что имеем дело с непредсказуемым партнером. Мы должны быть готовы к очень серьезному обострению ситуации. Это серьезнейшая угроза для безопасности Польши за последние три десятка лет", - говорит Яблоньский.

Политик подчеркнул, что хотя и далек на данный момент пугать войной и "широким использованием силы", но не отрицает возможной эскалации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942431-ofitsialnye-litsa-polshi-vyrazili-opasenie-chto-migrantov-na-granitse-mogut-snabdit-oruzhiem/