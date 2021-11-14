"Не смог встать с постели": личный врач Саакашвили сообщил об ухудшении здоровья экс-президента

Михаил Саакашвили. Фото: Getty Images/ NurPhoto / Contributor

Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния здоровья политика.

По словам медика, объявивший голодовку Саакашвили, который находится в заключении, не смог подняться с постели, и ему трудно говорить. Врач посетил заключенного в его камере, пишет РИА Новости.

"Сегодня первый день, когда он не смог встать с постели, у него очень сильная слабость и он лежит. Я посетил его в камере, потому что он не мог спуститься в комнату встреч. Ему немного трудно говорить", - заявил врач.

Николоз Кипшидзе, а также адвокаты Саакашвили и оппозиционеры считают, что необходима срочная госпитализация политика в гражданскую клинику.

Как пишет издание, некоторые из грузинской оппозиции рассказали, что к тюрьме подъезжала карета скорой помощи.

Однако специальная пенитенциарная служба в своем заявлении опровергла эту информацию отметив, что состояние здоровья Саакашвили стабильное и он находится под постоянным наблюдением медперсонала.

Представители ведомства отметили, что экс-президент находится в палате рядом с реанимационным отделом. По их словам, в случае ухудшения здоровья, Саакашвили окажут немедленную помощь.

Напомним, что Михаил Саакашвили объявил голодовку 1 октября после своего задержания в Грузии. Несколько раз появлялась информация об ухудшении состояния здоровья политика.

С момента задержания Саакашвили в Грузии прошли акции как в поддержку экс-президента, так и против него.

Некоторые политики утверждали, что Саакашвили имитирует свою голодовку.

На прошлой неделе сообщалось, что политик был госпитализирован. 12 ноября бывший президент Грузии объявил о прекращении голодовки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942087-ne-smog-vstat-s-posteli-lichnyy-vrach-saakashvili-soobschil-ob-uhudshenii-zdorovya-eks-prezidenta/