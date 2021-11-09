Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на границе с Беларусью

Граница Беларуси и Польши. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на своей границе с Беларусью, опасаясь, что соседнее государство может попытаться спровоцировать инцидент с сотнями мигрантов, стремящихся пересечь границу ЕС, передает Би-би-си.

Польша, Европейский Союз и НАТО заявляют, что за ситуацией на границе стоит белорусский лидер, который оспаривает свое участие в этом.

Члены ЕС и НАТО Польша, Литва и Латвия в последние месяцы столкнулись с резким увеличением числа людей, пытающихся нелегально въехать в свои страны из Беларуси. Многие из них прибыли с Ближнего Востока и Азии.

Официальный представитель правительства Петр Мюллер сказал, что около 4000 мигрантов собрались около восточной границы Польши, и в какой-то момент они ожидали "эскалации, которая будет носить вооруженный характер".

Глава департамента национальной безопасности Польши Станислав Зарын заявил, что мигранты находятся под контролем белорусских вооруженных формирований.

"Беларусь хочет устроить серьезный инцидент, желательно с выстрелами и жертвами", - заявил ранее заместитель министра иностранных дел Петр Вавжик.

Накануне нелегальные мигранты дошли до польско-белорусской границы и попытались ее перейти, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Польша из-за наплыва мигрантов из Беларуси закроет пункт пропуска на границе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941306-polsha-predupredila-o-vozmozhnoy-vooruzhennoy-eskalatsii-na-granitse-s-belarusyu/