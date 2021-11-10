Две группы мигрантов прорвались через границу из Беларуси в Польшу, сообщили СМИ

Белорусская граница. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Как пишут СМИ Польши, двум группам нелегальных мигрантов удалось перейти через границу из Беларуси, передает РИА Новости.

"Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Беларуси. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи", - говорится в радио Белосток.

Некоторых из перебежчиков удалось поймать пограничникам, других сейчас разыскивают.

В понедельник прорваться через границу происходили около пункта пропуска "Кузница", в настоящее время обстановка спокойная.

В понедельник госпогранкомитет Беларуси сообщил, что группа беженцев из стран Востока и Африки направилась к границе с Польшей. Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на границе с Беларусью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941404-dve-gruppy-migrantov-prorvalis-cherez-granitsu-iz-belarusi-v-polshu-soobschili-smi/