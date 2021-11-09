Литва введет режим ЧП на приграничных с Беларусью районах

Белорусская граница. Фото: LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Кабинет министров Литвы одобрил введение режима чрезвычайного положения в приграничных с Беларусью районах, передает ТАСС.

"Решение принято с учетом обострения ситуации в районе границы, передаем его на утверждение парламента", - сказала премьер Ингрида Шимоните.

Чрезвычайное положение по обращению правительства может быть введено Сеймом (парламентом).

Режим ЧП начинает действовать с полуночи 10 ноября в пограничной зоне и на расстоянии 5 км от нее, а также в местах размещения нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, проникших в Литву через Беларусь.

Режим будет действовать в течение месяца.

Напомним, Польша, Литва и Латвия заявили, что страдают от наплыва мигрантов, которые пробиваются в страны ЕС через белорусскую границу. Премьер-министры этих стран призвали Евросоюз ввести строгие санкции в отношении Беларуси.

Польша предупредила о возможной "вооруженной" эскалации на границе с Беларусью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1941320-litva-vvedet-rezhim-chp-na-prigranichnyh-s-belarusyu-rayonah/