В Казахстане появится свой ChatGPT – его научат понимать ментальность наших граждан

Казахскую версию чата GPT создают отечественные разработчики и лингвисты, сообщает телеканал "24 KZ". По словам разработчиков, чат поможет снизить риск утечки данных за границу.

По информации телеканала, над проектом специалисты работают уже полгода. За эти месяцы велась работа по обучению чата казахскому языку. Руководители проекта главной особенностью чата называют способность выдавать актуальную для нашей страны информацию с учетом ментальности казахстанцев.

"На данный момент мы усердно работаем над тем, чтобы вы могли предоставлять определённый текст и генерировать его. Например, вы можете задавать вопросы о Казахстане, мире, культуре, просить сделать выжимку из определённого текста - то есть взять самое главное, что вас интересует. Также вы можете попросить перевести с одного языка на другой и общаться с моделью", - объяснила заместитель генерального директора Института умных систем и искусственного интеллекта Мадина Абдрахманова.

Сообщается, что в открытых источниках для обучения чат-бота мало информации на казахском языке. Чтобы он с легкостью понимал современных носителей языка, требуется миллиарды единиц текстовых данных. Поэтому одним из самых сложных этапов работы над проектом стал перевод информации с английского языка.

"Модель будет обучена на данных, собранных из открытых источников, что исключает использование конфиденциальной информации. Все данные предварительно обрабатываются и фильтруются для соответствия этическим стандартам и правилам. Это снижает риски утечек и нарушения конфиденциальности", - сказал заместитель председателя Комитета искусственного интеллекта МЦРИАП РК Ерлан Смаилов.

По словам разработчиков, безопасность - еще одна причина, по которой в Казахстане приступили к созданию собственной языковой модели. Когда казахстанцы общаются с чат-ботами зарубежных разработчиков, то предоставляют слишком много информации о себе, особенно если ими пользуются сотрудники государственных органов.

"Если это не казахстанская технология, я бы не внедрял ее в госуправление. Потому что все данные будут уходить в другие страны, а это уже прямая угроза национальной безопасности. Например, возьмем Алису и других голосовых помощников: мы не знаем, кто и как использует наши разговоры. Они используются, а не просто уничтожаются. Поэтому нельзя допускать, чтобы такие технологии были в госуправлении. Нужно развивать свои продукты, чтобы данные оставались внутри Казахстана", - считает IT-специалист Института умных систем и искусственного интеллекта Гизат Маханов.

Ранее эксперты Казахстана заявили, что внедрение искусственного интеллекта в работу госорганов без достаточной подготовки может привести к утечке личных данных и другим неудобствам.

До этого в Минцифры рассказали о посещении главного офиса компании NVIDIA в Сан-Франциско. Тогда сообщалось, что было достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute.

Кроме того, министр Жаслан Мадиев провел переговоры с Microsoft и Google в США, где обсуждались возможности применения искусственного интеллекта (AI) от Microsoft для улучшения государственных технологических сервисов (GovTech).

Также сообщалось, что генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане. Летом текущего года президент Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта.

Также мы писали, что недавно созданный Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций при МЦРИАП возглавил Гиззат Байтурсынов.