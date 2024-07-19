Искусственный интеллект возьмет на себя часть работы казахстанских чиновников

Генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари на брифинге СЦК рассказал о том, какую работу госаппарата может на себя взять ИИ, передает корреспондент NUR.KZ.

Бигари уверен, что искусственный интеллект не заменит полностью людей, но какую-то часть работы, с его слов, вполне можно поручить роботам.

"Искусственный интеллект не заменит людей, но облегчит жизнь, да. Сегодня аудиторы, которые занимаются анализом, очень много времени тратят на эту работу. Инструменты быстрой обработки облегчат работу.

В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер на брифинге.