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Искусственный интеллект, открытие филиалов и работа с Google: глава Миннауки отчитался перед Токаевым

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Токаев и Саясат Нурбек
Касым-Жомарт Токаев и Саясат Нурбек. Фото: Акорда

Президент принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который рассказал о подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды опубликованы подробности встречи президента страны и министра науки и высшего образования Саясата Нурбека.

Он сообщил, что на сегодня в стране открыты 25 филиалов иностранных вузов - с зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения;

Кроме того, в текущем году начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: единая добровольная накопительная система "Келешек", "Нацфонд - детям", льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.

Также он отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта:

  • в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту;
  • в целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei. В рамках программы "Болашак" планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по дальнейшему развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.

Напомним, несколько дней назад в Казахстане назначили главу комитета, ответственного за искусственный интеллект. А сам Комитет искусственного интеллекта в Казахстане создали в мае текущего года. В числе функций нового ведомства были указаны:

  • формирование и осуществление государственной политики в сфере искусственного интеллекта;
  • обеспечение реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта; выработка и реализация нормативного правового регулирования в области развития технологий искусственного интеллекта;
  • осуществление межотраслевой координации в сфере искусственного интеллекта; утверждение состава и положения о деятельности экспертного совета в сфере искусственного интеллекта;
  • согласование документов системы государственного планирования в Республике Казахстан в части развития искусственного интеллекта.

В мае мы писали о том, что бывший генеральный менеджер Binance Kazakhstan Жаслан Мадиев назначен новым главой Минцифры. Премьер-министр Олжас Бектенов обозначил перед новым министром задачи, стоящие перед ведомством.

"МЦРИАП поручено обеспечить широкое применение технологий искусственного интеллекта, продолжить работу по созданию благоприятной среды для взращивания успешных стартапов в целях увеличения экспорта IT-услуг, а также усилить меры обеспечения информационной безопасности", - сообщили в пресс-службе.

30 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Багдата Мусина от должности главы Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2130846-sayasat-nurbek-dolozhil-tokaevu-ob-iskusstvennom-intellekte/

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