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Казахстан заключил соглашение с NVIDIA

Опубликовано:

Здание с логотипом NVIDIA
Здание NVIDIA. Иллюстративное фото: Justin Sullivan/Getty Images

NVIDIA запустит образовательные программы по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК рассказали о посещении главного офиса компании NVIDIA в Сан-Франциско.

Сообщается, что в ходе визита была представлена вся линейка продуктов компании, включая их последний революционный чип Blackwell. Также обсуждались перспективы сотрудничества в области искусственного интеллекта и суперкомпьютерных технологий.

"В результате переговоров с NVIDIA было достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute. Также будет проведена локализация образовательного контента на казахский язык", - рассказали в министерстве.

По данным Минцифры, NVIDIA Corporation - это американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). NVIDIA - первая в истории компания по производству компьютерных чипов, рыночная капитализация которой достигла 3 трлн долларов. По этому показателю компания обогнала Apple и уступает только корпорации Microsoft. В компании около 30% сотрудников достигли состояния в 20 млн долларов.

Ранее генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

Недавно президент Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта. А на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций при МЦРИАП был назначен Гиззат Байтурсынов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2140200-kazahstan-zaklyuchil-soglashenie-s-nvidia/

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