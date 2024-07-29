"Цифровой" министр Мадиев провел переговоры с Microsoft и Google в США

Жаслан Мадиев и другие сотрудники МЦРИАП в США встретились с представителями компаний Microsoft и Google, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Как указывается на официальном сайте Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК, делегация министерства в США провела встречу с представителями компании Microsoft.

"Продолжились переговоры о создании дата-центра Microsoft Azure в Казахстане. Этот проект направлен на развитие инфраструктуры облачных технологий, что положительно скажется на цифровой трансформации страны.

Обсуждались возможности применения искусственного интеллекта (AI) от Microsoft для улучшения государственных технологических сервисов (GovTech). Особое внимание уделялось вопросам этики и безопасности использования AI-технологий. Интеграция AI-решений может существенно повысить эффективность и качество государственных услуг, делая их более доступными и удобными для граждан.

В ходе встречи говорили также и об инновационных решениях на основе искусственного интеллекта, таких как Copilot, предназначенных для различных платформ (ПК, MW), инструменты для разработчиков и решения для работы с данными. Рассматривалась интеграция этих решений с платформами Microsoft и другими клиентскими платформами, а также использование гибридного облака для повышения гибкости и масштабируемости.

Применение передовых AI-решений от Microsoft поможет казахстанским компаниям внедрять инновации и повышать свою конкурентоспособность на глобальном рынке", - рассказали в пресс-службе Минцифры.

В ведомстве добавили, что сотрудничество с Microsoft обеспечит доступ к современным инструментам и технологиям, способствуя развитию IT-специалистов и улучшению образовательных программ.

Также работники Минцифры встретились с представителями компании Google.

Представители Google провели презентации своих новейших продуктов и решений. Были продемонстрированы инновационные технологии, которые могут способствовать развитию цифровых сервисов и повышению эффективности различных отраслей экономики Казахстана.

"Жаслан Мадиев отметил важность сотрудничества с ведущими мировыми технологическими компаниями для достижения стратегических целей страны в области цифровизации и инноваций.

В рамках встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, включая развитие облачных технологий, искусственного интеллекта и автоматизации. Также были намечены планы по реализации совместных инициатив", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в Минцифры рассказали о посещении главного офиса компании NVIDIA в Сан-Франциско. Тогда сообщалось, что было достигнуто соглашение о запуске образовательных программ по искусственному интеллекту в учебных заведениях Казахстана в рамках программы Deep Learning Institute.

Ранее генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Рустем Бигари рассказал, какую работу госаппарата может на себя взять искусственный интеллект.

"В целом, в системе госслужбы порядка 30% работы являются процессными - и их можно заменить. И их в рамках трансформации можно заменить машинами: обработка писем, скоринговая передача и так далее", - заявил спикер.

В декабре 2023 года глава государства заявил, что будет лично курировать развитие искусственного интеллекта в Казахстане.

Недавно президент Токаев принял министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта. А на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций при МЦРИАП был назначен Гиззат Байтурсынов.