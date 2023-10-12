Токаев высказался об опасности ИИ для человечества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме Digital Bridge, где высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Следует обратить внимание на еще один важный вопрос. В ближайшие десятилетия мы, вероятно, приблизимся к моменту, когда машина превзойдет разум человека.

Другими словами, может возникнуть опасность для человечества со стороны искусственного интеллекта. В научных кругах нет единого мнения, к чему это приведет: к процветанию человечества или угрозе его уничтожения. Поэтому особенно важен разумный контроль над искусственным интеллектом.

К примеру, в прошлом наряду с атомной энергетикой было создано и атомное оружие. Это привело к необходимости выстраивания новой парадигмы глобальной безопасности. Это означает, что требуется найти золотую середину между технологическим прогрессом и коллективной безопасностью", – отметил Токаев.

При этом в выступлении президент заявил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев, а также отметил необходимость принятия законодательных актов по регулированию искусственного интеллекта в Казахстане.

Кроме того, глава государства дал поручение по внедрению 5G в Казахстане.

"Мощным стимулом для развития инноваций станет полномасштабное развертывание сети 5G. В Казахстане этот процесс уже идет. Правительству надо завершить эту работу досрочно — до конца 2025 года", – подчеркнул он.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.