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Токаев заявил о реформе Бюро нацстатистики в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на форуме Digital Bridge заявил о реформе Бюро национальной статистики в Казахстане – по его словам, оно станет "цифровым", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Предстоит осуществить серьезную реформу Бюро национальной статистики, превратить его в настоящее цифровое ведомство. Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством", – заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

О реформе бюро глава Казахстана заявил в контексте темы о развитии IT-инфраструктуры в Казахстане и предложении создать в стране дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Токаев добавил: при этом нужно исключить любые риски утечки персональных данных.

Напомним, что во время сегодняшнего выступления глава государства высказался о внедрении технологии 5G в Казахстане. Токаев отметил, что ранее перед правительством стояла задача до 2027 года охватить новой сотовой связью все областные центры, но в связи с развитием технологий этот процесс нужно ускорить.

Кроме того, президент высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта, а также заверил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев.

Также сегодня Токаев заявил о необходимости принятия стратегического документа и законодательных актов по регулированию ИИ в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2040677-tokaev-zayavil-o-reforme-byuro-natsstatistiki-v-kazahstane/

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