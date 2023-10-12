Токаев заявил, что ИИ не отберет работу у казахстанцев
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время выступления на планерном заседании IT-форума Digital Bridge 2023 высказался о развитии искусственного интеллекта в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Как сообщает официальный Telegram-канал Акорды, необходимо адаптировать систему образования к потребностям будущего рынка труда.
"Уже сейчас очевидно, что дальнейшее развитие автоматизации и искусственного интеллекта кардинально изменит глобальную структуру рабочей силы", — сказал глава государства.
Президент сослался на аналитиков Goldman Sachs, которые прогнозируют возможное исчезновение сотен профессий и трехсот миллионов рабочих мест.
"Как показывает история, каждая технологическая революция сопровождалась подобными потрясениями. Наша задача – заранее подготовиться к новым реалиям", — заявил Касым-Жомарт Токаев.
При этом он подчеркнул, что внедрение искусственного интеллекта не приведет к повсеместному исчезновению работы для людей.
"Вместо этого человеческий труд трансформируется и будет требовать совершенно иных навыков. Поэтому новые компетенции работников нужно формировать уже со школьной скамьи.
В этом плане в первую очередь следует повысить качество обучения цифровой грамотности и информатике. Для этого нужно решить проблему дефицита квалифицированных педагогов", — отметил президент.
Токаев добавил, что в Astana Hub успешно функционирует образовательная платформа, посредством которой студенты вузов учатся программировать.
"Правительство, думаю, проработает все детали и в пилотном режиме запустит подобную онлайн-площадку для школьников", — сказал он.
Во время своего выступления на форуме Digital Bridge 2023 президент РК также поручил правительству внедрить 5G в Казахстане до конца 2025 года.
Кроме того, он высказался об опасности для человечества со стороны искусственного интеллекта.
Касым-Жомарт Токаев также поручил кабмину обеспечить строительство data-центров, специализирующихся на ИИ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/software/2040676-tokaev-zayavil-chto-ii-ne-otberet-rabotu-u-kazahstantsev/