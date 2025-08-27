Могут ли запретить все мессенджеры в Казахстане и оставить только Aitu

Сегодня в кулуарах Акорды главу Минцифры спросили, могут ли в Казахстане запретить мессенджеры, оставив только Aitu, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я считаю, что здесь дело не в том, кому принадлежит (мессенджер - прим. авт.), вопрос должен не в этом стоять, вопрос должен стоять о соблюдении каких-то продвижений национальных интересов, вопросах информационной безопасности.

Сегодня у нас есть ряд мессенджеров, которыми госслужащие злоупотребляют. Мы не говорим, что надо запрещать все мессенджеры. Мы говорим, что служебная информация, которая используется в рамках работы на госслужбе - с ней необходимо осуществлять повышенные меры информационной безопасности.

И мы идем к тому, чтобы в служебных целях госслужащие при пересылке каких-то документов, служебной информации, обсуждении служебных вопросов, чтобы пользовались национальным мессенджером", - заявил министр Жаслан Мадиев.

Напомним, и до этого Министерство цифрового развития отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование WhatsApp и Telegram в Казахстане из-за внедрения Aitu.

Также напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.

Следом о внедрении национального мессенджера для служебного взаимодействия сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Также на заседании цифрового штаба по реализации поручений президента с участием премьер-министра Олжаса Бектенова озвучили сроки перехода на мессенджер Aitu.

Отметим, что насколько же безопасно само приложение, эксперты судить не спешат. Говорят: о мессенджере пока мало что известно, хотя существует приложение уже несколько лет.

