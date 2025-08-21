"Почти нет информации о безопасности": что говорят эксперты о национальном мессенджере

Госслужащие Казахстана должны перейти на национальный мессенджер до середины сентября - такое решение было принято правительством. О мессенджере высказались эксперты, передает сайт телеканала КТК.

В Китае и России уже пользуются национальными мессенджерами. А в Казахстане пользователи отечественного мессенджера Aitu признаются, что к новому сервису все еще привыкают.

"В качестве самого мессенджера, который есть, правительство уже давно на Aitu, то есть не давно, а мы уже начали работать на нем. Пока никаких проблем нет, просто момент привыкания. Мы же все привыкли в WhatsApp работать, и это дело привычки", - сказал журналистам издания министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев.

Одна из главных причин перехода на отечественный мессенджер - обеспечение национальной безопасности. Логика проста: все данные будут храниться на казахстанских серверах. Насколько же безопасно само приложение, эксперты судить не спешат. Говорят: о мессенджере пока мало что известно, хотя существует приложение уже несколько лет.

"Объективно можно озвучить лишь тот факт, что нет почти никакой информации о безопасности. Более того, в официальных ответах и комментариях администрация мессенджера всячески вопросы эти обходит, пишет, что это секретно, вопрос нацбезопасности и так далее", - высказался сопредседатель Комитета по информационной безопасности Альянса QazTech Евгений Питолин.

Порассуждали эксперты и о том, насколько велик шанс, что после обкатки на госслужбе приложение уйдет в народ и казахстанцы массово перейдут с WhatsApp и Telegram на отечественный аналог.

"Любое приложение должно закрывать какие-то потребности либо стать для тебя суперудобным. Если госуслуги можно быстрее через Aitu, то оно быстро внедрится в народ", - считает PR-эксперт в области кибербезопасности Абылай Исин.

В Министерстве цифровизации тем временем заявили, что никаких денег на разработку Aitu государство не выделяло, а приложение создала частная компания. Вместе с тем, в профильном ведомстве утверждают, что пользователями мессенджера стали уже 6 миллионов человек. Правда, насколько часто они прибегают к его услугам, не уточнили.

В то же время переход на национальные приложения для переписки и обмена файлами во многих странах мира стал своего рода трендом. Там это тоже объясняют вопросами национальной безопасности.

Источник: КТК

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

На днях в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.

Следом о внедрении национального мессенджера для служебного взаимодействия сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Также на заседании цифрового штаба по реализации поручений президента с участием премьер-министра Олжаса Бектенова озвучили сроки перехода на мессенджер Aitu.

Кроме того, Министерство цифрового развития отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование WhatsApp и Telegram в Казахстане из-за внедрения Aitu.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.