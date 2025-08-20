Информацию о запрете WhatsApp и Telegram в Казахстане прокомментировали в Минцифры
Министерство цифрового развития отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров в Казахстане из-за внедрения Aitu, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Министерство цифрового развития пояснило, что данная информация не соответствует действительности - никакого запрета на личное использование зарубежных сервисов не вводится.
"Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования", - отметили в Минцифры.
По информации ведомства, национальный мессенджер Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов.
Также отмечается, что Aitu не заменяет и не "мешает" зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе.
Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.
На днях в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.
Следом о внедрении национального мессенджера для служебного взаимодействия сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Также на заседании цифрового штаба по реализации поручений президента с участием премьер-министра Олжаса Бектенова озвучили сроки перехода на мессенджер Aitu.
