Информацию о запрете WhatsApp и Telegram в Казахстане прокомментировали в Минцифры

Министерство цифрового развития отреагировало на распространяемую информацию о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров в Казахстане из-за внедрения Aitu, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Министерство цифрового развития пояснило, что данная информация не соответствует действительности - никакого запрета на личное использование зарубежных сервисов не вводится.

"Инициатива по внедрению Aitu касается исключительно служебной коммуникации в центральных и местных государственных органах, а также в организациях квазигоссектора. Она необходима для того, чтобы госслужащие могли безопасно обмениваться служебной информацией, предназначенной исключительно для служебного пользования", - отметили в Минцифры.

По информации ведомства, национальный мессенджер Aitu станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, оперативных уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Его преимущество в том, что все серверы размещены на территории Казахстана, что соответствует требованиям по защите данных и делает систему более надежной для госорганов.

Также отмечается, что Aitu не заменяет и не "мешает" зарубежным мессенджерам в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе.

Напомним, на прошлой неделе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

На днях в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.

Следом о внедрении национального мессенджера для служебного взаимодействия сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Также на заседании цифрового штаба по реализации поручений президента с участием премьер-министра Олжаса Бектенова озвучили сроки перехода на мессенджер Aitu.

