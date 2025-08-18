Госслужащие Казахстана должны перейти на национальный мессенджер до середины сентября

На заседании цифрового штаба по реализации поручений президента с участием премьер-министра Олжаса Бектенова озвучили сроки перехода на мессенджер Aitu, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

В Telegram-канале правительства РК сообщили, что в ходе заседания было принято решение, что сотрудники государственных органов должны перейти на национальный мессенджер Aitu до 15 сентября текущего года.

Отмечается, что его пилотная эксплуатация прошла в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, и теперь сервис будет внедрен во всех государственных органах и организациях квазигоссектора.

Кроме того, цифровой штаб утвердил комплексный план интеграций информационных систем государственных органов, регламент работы с массивами данных для искусственного интеллекта и план его реализации, а также определил сроки завершения работ по консолидации государственных данных на "Smart Data Ukimet".

"Глава государства обозначил цель - Казахстан должен стать цифровым хабом в Евразии. Определены конкретные задачи. Сегодня цифровой штаб принял решения, обязательные для всех госорганов и организаций. Результат ориентирован на повышение информационной безопасности и повышение эффективности работы государственного аппарата", - подчеркнул Олжас Бектенов.

Добавим, согласно информации на сайте мессенджера, Aitu - это первый национальный мессенджер. Он позволяет отправлять стикеры и реакции на сообщения, общаться в аудио- и видеоформате, вступать в группы по интересам.

Aitu разработан казахстанской компанией BTS Digital. Компания создает цифровые продукты и сервисы, которые помогают людям в повседневной жизни, указано в FAQ.

"В экосистеме Aitu представлены проекты для жизни общества, ведения бизнеса и госуправления. Искусственный интеллект и Big Data - то, с чем в BTS Digital работают каждый день. В результате Aitu сочетает в себе безопасность, надежность и скорость в любой сети", - сообщает команда разработчиков.

Напомним, неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

Сегодня в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.

Следом о внедрении национального мессенджера для служебного взаимодействия сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

