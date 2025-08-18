МЧС Казахстана переходит на национальный мессенджер

После озвученного президентом Касым-Жомартом Токаевым поручения госструктуры Казахстана начали переход на национальный мессенджер Aitu. После Минобороны о переходе заявили и в МЧС, передает NUR.KZ.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщает о внедрении национального мессенджера Aitu для служебного взаимодействия.

Ожидается, что использование приложения позволит сотрудникам быстрее обмениваться информацией и эффективнее координировать действия в повседневной работе.

"Создан официальный Aitu-канал 112 KZ, где будут публиковаться новости, предупреждения и материалы о деятельности ведомства. Это даст возможность пользователям мессенджера получать достоверные сведения напрямую от спасательных служб", - сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.

Напомним, неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

Сегодня в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.

Добавим, согласно информации на сайте мессенджера, Aitu - это первый национальный мессенджер. Он позволяет отправлять стикеры и реакции на сообщения, общаться в аудио- и видеоформате, вступать в группы по интересам.

Aitu разработан казахстанской компанией BTS Digital. Компания создает цифровые продукты и сервисы, которые помогают людям в повседневной жизни, указано в FAQ.

"В экосистеме Aitu представлены проекты для жизни общества, ведения бизнеса и госуправления. Искусственный интеллект и Big Data - то, с чем в BTS Digital работают каждый день. В результате Aitu сочетает в себе безопасность, надежность и скорость в любой сети", - сообщает команда разработчиков.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.