МЧС Казахстана переходит на национальный мессенджер
Опубликовано:
После озвученного президентом Касым-Жомартом Токаевым поручения госструктуры Казахстана начали переход на национальный мессенджер Aitu. После Минобороны о переходе заявили и в МЧС, передает NUR.KZ.
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан сообщает о внедрении национального мессенджера Aitu для служебного взаимодействия.
Ожидается, что использование приложения позволит сотрудникам быстрее обмениваться информацией и эффективнее координировать действия в повседневной работе.
"Создан официальный Aitu-канал 112 KZ, где будут публиковаться новости, предупреждения и материалы о деятельности ведомства. Это даст возможность пользователям мессенджера получать достоверные сведения напрямую от спасательных служб", - сообщила официальный представитель МЧС РК Динара Нургалиева.
Напомним, неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.
Сегодня в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных.
Добавим, согласно информации на сайте мессенджера, Aitu - это первый национальный мессенджер. Он позволяет отправлять стикеры и реакции на сообщения, общаться в аудио- и видеоформате, вступать в группы по интересам.
Aitu разработан казахстанской компанией BTS Digital. Компания создает цифровые продукты и сервисы, которые помогают людям в повседневной жизни, указано в FAQ.
"В экосистеме Aitu представлены проекты для жизни общества, ведения бизнеса и госуправления. Искусственный интеллект и Big Data - то, с чем в BTS Digital работают каждый день. В результате Aitu сочетает в себе безопасность, надежность и скорость в любой сети", - сообщает команда разработчиков.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2276451-mchs-kazahstana-perehodit-na-nacionalnyy-messendzher/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах