    "Обеспечит необходимый уровень безопасности": казахстанцы могут перейти на национальный мессенджер

    Опубликовано:

    Мужчина смотрит в телефон на фоне ноутбука
    Ноутбук и телефон. Иллюстративное фото: depositphotos.com

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

    "Развитие искусственного интеллекта несет принципиально новые угрозы и вызовы, к ним традиционные механизмы реагирования не успевают адаптироваться. Мы все видим, как с помощью нейросетей создаются биометрические копии человека, имитируется его голос, изображение и даже поведение.

    Это позволяет получить доступ к персональным данным и банковским счетам граждан, выпускать поддельные видеоролики для манипулирования общественным мнением", – заявил Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта.

    Также он остановился на проблеме уязвимости информационных систем, отметив, что с начала года произошло более 40 крупных утечек данных, а самый крупный инцидент произошел в июне.

    "Формально значительная часть таких инцидентов происходит в частном секторе, но государство обязано нести полную ответственность за общий уровень цифровой безопасности в стране. Сегодняшняя ситуация в области кибербезопасности осложняется размытостью полномочий и разрозненностью функций. С одной стороны, мониторинг информационной безопасности осуществляется Комитетом информационной безопасности в структуре Министерства цифрового развития.

    С другой – проведение технических испытаний и сертификаций по требованиям безопасности находится в ведении Государственной технической службы, подведомственной КНБ. Отсутствие единой вертикали управления и дублирование функций приводит к медленной реакции госорганов на киберугрозы. Такую ситуацию нужно незамедлительно исправить", - заявил глава государства.

    Серьезной задачей президент назвал обеспечение защищенных коммуникаций. Токаев подчеркнул, что в настоящее время значительная часть делового и служебного взаимодействия, включая передачу персональных данных граждан, происходит через международные мессенджеры.

    "Нередко через эти платформы запрашиваются индивидуальные идентификационные номера, сведения о здоровье граждан и другие чувствительные сведения. Такая практика сопряжена с нарушением законодательства о защите персональных данных и утечкой информации за пределы национальной юрисдикции.

    Между тем, в Казахстане разработан отечественный мессенджер Aitu, который способен обеспечить необходимый уровень безопасности. Правительству надо проработать вопрос перевода всех коммуникаций, содержащих персональные данные, на защищенный национальный мессенджер", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, ранее Токаев дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

    Кроме того, Токаев поручил изучить стратегию команды Трампа и Китая по ИИ.

