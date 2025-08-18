Казахстанские военные переходят на использование национального мессенджера

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Технологии
      Провели подряд дней с нами

      Казахстанские военные переходят на использование национального мессенджера

      Опубликовано:

      Военнослужащие
      Военнослужащие. Фото: Министерство обороны РК

      Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

      Как сообщается на официальном сайте ведомства, это решение, принятое по поручению главы государства, направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.

      Отмечается, что переход на отечественный мессенджер - это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности.

      "Использование Aitu, который находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками", - говорится в публикации.

      Национальный мессенджер Aitu
      Национальный мессенджер Aitu. Фото: Министерство обороны РК

      Сообщается, что глава Минобороны Даурен Косанов дал поручение о поэтапном переводе всех подразделений Вооруженных сил РК на использование национального мессенджера.

      Переход будет завершен до конца 2025 года с учетом организационно-штатной структуры казахстанской армии и действующих каналов связи. Такой подход обеспечит плавную интеграцию без сбоев и нарушений служебного процесса.

      "Использование национальных IT-продуктов - это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования", - заявил заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев. 

      Планируется, что новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. Это должно не только повысить уровень безопасности, но и оптимизировать внутренние коммуникации.

      Напомним, неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

      Ранее Токаев дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

      Кроме того, Токаев поручил изучить стратегию команды Трампа и Китая по ИИ.

      Добавим, согласно информации на сайте мессенджера, Aitu - это первый национальный мессенджер. Он позволяет отправлять стикеры и реакции на сообщения, общаться в аудио- и видеоформате, вступать в группы по интересам.

      Aitu разработан казахстанской компанией BTS Digital. Компания создает цифровые продукты и сервисы, которые помогают людям в повседневной жизни, указано в FAQ.

      "В экосистеме Aitu представлены проекты для жизни общества, ведения бизнеса и госуправления. Искусственный интеллект и Big Data - то, с чем в BTS Digital работают каждый день. В результате Aitu сочетает в себе безопасность, надежность и скорость в любой сети", - сообщает команда разработчиков.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.