Казахстанские военные переходят на использование национального мессенджера

Вооруженные силы РК начинают поэтапный переход на использование национального мессенджера Aitu для передачи служебных данных, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, это решение, принятое по поручению главы государства, направлено на минимизацию рисков, связанных с использованием зарубежных платформ.

Отмечается, что переход на отечественный мессенджер - это один из ключевых шагов по повышению уровня защиты служебной информации в государственных структурах, в том числе и в оборонном секторе. До сих пор для передачи данных зачастую использовались иностранные мессенджеры, что могло представлять потенциальную угрозу для безопасности.

"Использование Aitu, который находится под юрисдикцией Казахстана и соответствует всем требованиям к хранению и обработке данных, позволит обеспечить полный контроль над информационными потоками", - говорится в публикации.

Национальный мессенджер Aitu. Фото: Министерство обороны РК

Сообщается, что глава Минобороны Даурен Косанов дал поручение о поэтапном переводе всех подразделений Вооруженных сил РК на использование национального мессенджера.

Переход будет завершен до конца 2025 года с учетом организационно-штатной структуры казахстанской армии и действующих каналов связи. Такой подход обеспечит плавную интеграцию без сбоев и нарушений служебного процесса.

"Использование национальных IT-продуктов - это общемировой тренд, направленный на защиту суверенитета в цифровом пространстве. Переход Вооруженных сил на Aitu позволит исключить утечку служебных данных и обеспечить надлежащий уровень защиты информации, относящейся к категории служебного пользования", - заявил заместитель министра обороны по цифровизации Дархан Ахмедиев.

Планируется, что новый мессенджер будет использоваться для решения широкого спектра задач: от оперативного обмена информацией до проведения совещаний и координации действий. Это должно не только повысить уровень безопасности, но и оптимизировать внутренние коммуникации.

Напомним, неделю назад президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству перевести коммуникации, содержащие персональные данные, на национальный мессенджер Aitu.

Ранее Токаев дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать конкретные меры по внедрению искусственного интеллекта в сферу государственных услуг.

Кроме того, Токаев поручил изучить стратегию команды Трампа и Китая по ИИ.

Добавим, согласно информации на сайте мессенджера, Aitu - это первый национальный мессенджер. Он позволяет отправлять стикеры и реакции на сообщения, общаться в аудио- и видеоформате, вступать в группы по интересам.

Aitu разработан казахстанской компанией BTS Digital. Компания создает цифровые продукты и сервисы, которые помогают людям в повседневной жизни, указано в FAQ.

"В экосистеме Aitu представлены проекты для жизни общества, ведения бизнеса и госуправления. Искусственный интеллект и Big Data - то, с чем в BTS Digital работают каждый день. В результате Aitu сочетает в себе безопасность, надежность и скорость в любой сети", - сообщает команда разработчиков.

