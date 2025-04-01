Стоимость интернета из года в год снижается в Казахстане, заявили в комитете Минцифры

Председатель Комитета телекоммуникаций Минцифры Дамир Сейсембеков на брифинге в кабмине сказал, что стоимость интернета в стране не растет, а снижается из года в год, передает корреспондент NUR.KZ.

Дамир Сейсембеков высказался о проводимой работе по улучшению качества интернета в Казахстане, а также его стоимости.

Так, спикер сообщил, что ведомством ведется работа совместно с операторами, в том числе по разворачиванию сети 5G.

"Она кардинально изменит качественные характеристики мобильного интернета в наших городах", - уверен он.

Параллельно, добавил он, устраняются так называемые "белые пятна".

"В прошлом году, в середине года, совместно с мобильными операторами в городах Казахстана было определено 350 так называемых "белых пятен", где не работает, или слабый сигнал мобильного интернета, соответственно, планомерная работа по обеспечению там стабильной связи нами проводится. На сегодняшний день уже порядка 125 "белых пятен" нами закрыты, установлены базовые станции", - отметил Дамир Сейсембеков.

Однако, по его словам, проведению этой работы мешают радиофобы.

"У ряда операторов в больших городах, в основном в Алматы, Астане и Шымкенте, есть отрицательная динамика.

Потому что, условно говоря, три базовые станции устанавливаются, две снимаются из-за того, что есть радиофобы, которые не желают, чтобы в их жилых комплексах и домах были установлены базовые станции", - рассказал председатель Комитета телекоммуникаций.

Также он высказался о стоимости интернета в Казахстане - по словам чиновника, с точки зрения ценовой политики, стоимость "гигабайта потребления" не растет, а снижается из года в год.

"Немаловажный фактор - это рост трафика. Как вы знаете, у нас в Казахстане, если сравнивать со среднемировой статистикой, потребление трафика на 160% больше, чем в среднем по миру.

Как бы, наши хорошие места - в развитии цифровых услуг, в потреблении контента - тоже сказываются на качестве, потому что надо поспевать именно за контентом. И здесь тоже отмечу, с точки зрения ценовой политики, стоимость одного гигабайта потребления - она у нас не повышается, даже в некоторых случаях снижается. Это к вопросу роста тарифов.

Именно стоимость одного гигабайта - как в мобильном интернете, так и в фиксированном интернете, из года в год снижается цена", - уверен Дамир Сейсембеков.

Напомним, ранее в марте стало известно, что сотовых операторов подозревают в сговоре в Казахстане. Зампред Агентства по защите и развитию конкуренции Болат Самбетов высказался о постоянно растущих тарифах.

"Мы анализируем рынок, мы видим, что тарифы растут - последние два года практически у всех наших операторов связи они выросли. Нами сейчас ведется расследование на предмет сговора, то есть мы установили признаки, что они все начали одновременно стремительное повышение (тарифов - прим. ред.). В антимонопольной сфере это называется "сговор", и поэтому мы это расследование проводим", - заявил спикер.

До этого в конце января министр цифрового развития в ответ на вопрос о дороговизне услуг связи в Казахстане заявил, что такой взгляд не верен.

"Мы смотрим по ценам. Потребление трафика на самом деле существенно выросло, и, если проанализировать, то на самом деле стоимость за 1 гигабайт у некоторых мобильных операторов стала даже дешевле", - сказал Жаслан Мадиев.

Отметим, что до этого замглавы МЦРИАП Асхат Оразбек прокомментировал рост тарифов на связь и интернет, заявив, что "как человеку" ему это тоже не нравится.

Ранее в январе вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности рассказал о возможности роста цен на мобильный интернет, сообщив, что перед Новым годом цены сдерживали.

В МЦРИАП ответили также, почему по скорости и качеству интернета Казахстан находится ниже 50-го места в общестрановом рейтинге.