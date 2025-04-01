Глава Минцифры: Портал eGov работает на пределе возможностей

На заседании правительства глава Минцифры заявил, что портал eGov построен на технологиях более чем 10-летней давности и работает на пределе возможностей, передает корреспондент NUR.KZ.

"Для определения точек роста мы провели анализ текущего состояния eGov. Портал построен на технологиях 2013 года и работает на пределе возможностей: возникают сложности с обновлениями, ограничен запуск новых функций, растет нагрузка на инфраструктуру, фиксируются случаи недоступности сервисов", - сообщил глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Министр добавил, что начата модернизация eGov.

"Ведется пересборка услуг, что позволит получать их в несколько кликов. Уже обновлен шлюз электронного правительства, улучшены процессы интеграций.

Создан виртуальный AI-ассистент, который проходит тестирование на фокус-группе из 2000 пользователей.

Модернизация откроет доступ к eGov для слабовидящих и незрячих граждан через голосовую и текстовую навигацию. Также будут расширены возможности для опекунов недееспособных лиц", - добавил он.

Добавим, на сайте eGov.kz, в разделе по получению услуги "Прием документов в 1 класс", произошел сбой, казахстанские родители временно не могут получить услугу по зачислению ребенка в первый класс - услуга будет доступна только сегодня после обеда.

До этого мы писали, что казахстанцам услуга перевода ребенка из одной школы в другую стала доступна в онлайн-формате на eGov.kz.

Еще на сегодняшнем брифинге глава Минцифры рассказал о новом сервисе в eGOV по оповещению владельцев авто в Казахстане.

"Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление", - сообщил Мадиев.

А глава НАО "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев рассказал, что изменится в процедуре сдачи экзаменов на водительские права: по его словам, в Казахстане планируется внедрение современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision) в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения.

Напомним по услугам для автовладельцев, осенью прошлого года в приложении eGov mobile появилась бесплатная услуга "История владения авто". Сервис был разработан в том числе с целью помочь пользователям, желающим купить автомобиль, лучше узнать о потенциальной покупке.