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Казахстанцы временно не могут воспользоваться услугой по зачислению ребенка в 1 класс

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Сайт eGov
Сайт eGov. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанские родители временно не могут получить услугу по зачислению ребенка в первый класс, услуга будет доступна только сегодня после обеда, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НИТ".

На сайте eGov.kz, в разделе по получению услуги "Прием документов в 1 класс", произошел сбой. Казахстанские родители не могут подать документы детей, потому что страница выдает ошибку.

Сбой в работе Egov.kz
Сбой в работе Egov.kz. Скрин: egov.kz

Как сообщили в АО "Национальные информационные технологии", сайт "Электронного правительства" работает в штатном режиме. Но услуга по зачислению ребенка в школу будет доступна позже.

"Услуга по приему документов для зачисления в 1-й класс будет доступна на портале eGov.kz, а также в мобильном приложении eGov Mobile 1 апреля с 15:00", - отмечается в сообщении.

В марте сообщалось, что с 1 апреля в Казахстане стартует прием документов в первый класс - в Министерстве просвещения обратились к родителям будущих школьников. В ведомстве рекомендовали родителям будущих школьников заранее позаботиться о поступлении в школу, не откладывая подачу документов на последние дни.

В прошлом году мы писали, что в школы Казахстана были зачислены более 350 тыс. первоклассников, из них около 70% будут обучаться на государственном языке.

До этого мы писали, что казахстанцам услуга перевода ребенка из одной школы в другую стала доступна в онлайн-формате на eGov.kz.

Также в 2023 году сообщалось, что правила приема в общеобразовательные школы изменят в Казахстане.

А уже весной 2024 года новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения. Тогда сообщалось, что теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232056-kazahstancy-vremenno-ne-mogut-vospolzovatsya-uslugoy-po-zachisleniyu-rebenka-v-1-klass/