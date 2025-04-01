"Открыто окно или перегородил дорогу": оповещение владельцев авто запустили в Казахстане

На брифинге в правительстве глава Минцифры Жаслан Мадиев сообщил о новом сервисе в eGOV по оповещению владельцев авто в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"С сегодняшнего дня запущена еще одна цифровая возможность - сервис оповещения владельцев автомобилей.

Если вы заметили, что машина оставлена с открытым окном или блокирует проезд, то достаточно ввести госномер и выбрать ситуацию. Водителю поступит анонимное уведомление.

Мы рассчитываем, что этот сервис станет инструментом взаимной помощи и гражданской ответственности. Отмечу, что решение реализовано в сотрудничестве с МВД", - сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев.

Напомним по услугам для автовладельцев, осенью прошлого года в приложении eGov mobile появилась бесплатная услуга "История владения авто". Сервис был разработан в том числе с целью помочь пользователям, желающим купить автомобиль, лучше узнать о потенциальной покупке.

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