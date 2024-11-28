Бесплатно проверить историю авто теперь можно и через смартфон в Казахстане

В приложении eGov mobile появилась бесплатная услуга "История владения авто". Ранее она была доступна на портале "Электронного правительства". Как ей воспользоваться, читайте в материале NUR.KZ.
На портале eGov.kz казахстанцам доступен бесплатный сервис проверки истории владения транспортным средством. Он был разработан в том числе с целью помочь пользователям, желающим купить автомобиль, лучше узнать о потенциальной покупке.
Теперь воспользоваться данной услугой можно и в мобильном приложении eGov Mobile через смартфон. Как сообщают на сайте "Электронного правительства", это значительно ускоряет процесс получения информации и помогает минимизировать риски при приобретении авто.
Сервис позволяет проверить такую информацию о транспортном средстве, как:
- марка и год выпуска;
- объем двигателя и цвет кузова;
- наличие дополнительного оборудования;
- дата первичной регистрации авто на территории РК,
- наличие залога или обременения;
- наличие совладельцев;
- общее количество предыдущих владельцев.
Отметим, что персональные данные действующих и предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, перейти во вкладку "Услуги", где в разделе "Вождение и транспорт" нужно выбрать услугу "История владения авто".
При наличии автомобиля в собственности здесь будут автоматически отображены его характеристики и история. Но можно найти и любое другое авто, указав его государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.
После нажатия кнопки "Поиск" появляются подробные данные об указанном авто.
Напомним, что такая же услуга доступна в мобильных приложениях некоторых банков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2193704-besplatno-proverit-istoriyu-avto-teper-mozhno-i-cherez-smartfon-v-kazahstane/