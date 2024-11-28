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Бесплатно проверить историю авто теперь можно и через смартфон в Казахстане

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Водитель использует смартфон за рулем
Смартфон. Иллюстративное фото: skaman306/Getty Images

В приложении eGov mobile появилась бесплатная услуга "История владения авто". Ранее она была доступна на портале "Электронного правительства". Как ей воспользоваться, читайте в материале NUR.KZ.

На портале eGov.kz казахстанцам доступен бесплатный сервис проверки истории владения транспортным средством. Он был разработан в том числе с целью помочь пользователям, желающим купить автомобиль, лучше узнать о потенциальной покупке.

Теперь воспользоваться данной услугой можно и в мобильном приложении eGov Mobile через смартфон. Как сообщают на сайте "Электронного правительства", это значительно ускоряет процесс получения информации и помогает минимизировать риски при приобретении авто.

Сервис позволяет проверить такую информацию о транспортном средстве, как:

  • марка и год выпуска;
  • объем двигателя и цвет кузова;
  • наличие дополнительного оборудования;
  • дата первичной регистрации авто на территории РК,
  • наличие залога или обременения;
  • наличие совладельцев;
  • общее количество предыдущих владельцев.

Отметим, что персональные данные действующих и предыдущих владельцев при этом остаются конфиденциальными.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо авторизоваться в приложении eGov Mobile, перейти во вкладку "Услуги", где в разделе "Вождение и транспорт" нужно выбрать услугу "История владения авто".

Сервис "История авто" в мобильном приложении eGov mobile
Сервис "История авто". Снимки экрана: мобильное приложение eGov mobile

При наличии автомобиля в собственности здесь будут автоматически отображены его характеристики и история. Но можно найти и любое другое авто, указав его государственный регистрационный номерной знак (ГРНЗ) и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

После нажатия кнопки "Поиск" появляются подробные данные об указанном авто.

Сервис "История авто" в мобильном приложении eGov mobile
Сервис "История авто". Снимки экрана: мобильное приложение eGov mobile

Напомним, что такая же услуга доступна в мобильных приложениях некоторых банков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2193704-besplatno-proverit-istoriyu-avto-teper-mozhno-i-cherez-smartfon-v-kazahstane/

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