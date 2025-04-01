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Дополненную реальность и Computer Vision хотят использовать при сдаче на права в Казахстане

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Дополненная реальность (Augmented Reality)
Дополненная реальность (Augmented Reality). Иллюстративное фото: Coneyl Jay/Getty Images

Глава НАО "Правительство для граждан" Арман Кенжегалиев на заседании кабмина рассказал, что изменится в процедуре сдачи экзаменов на водительские права, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане планируется внедрение современных технологий дополненной реальности (AR) и компьютерного зрения (Computer Vision) в процесс сдачи экзаменов на водительские удостоверения.

Кроме того, будут пересмотрены порядок приема экзаменов на основе успешного опыта европейских стран, а также процедура регистрации транспортных средств", – сообщил Арман Кенжегалиев.

Однако, как именно и когда будут внедрены новшества, он не уточнил. 

"В сфере регистрации транспортных средств в прошлом году оказано 3 млн услуг. Проведены такие мероприятия, как электронное подписание договоров купли-продажи, ускоренное изготовление государственных регистрационных знаков, автострахование.

Мы планируем запустить платформу госкорпорации по оформлению документов, реализовать сервисы биометрической идентификации и проверки истории автотранспорта", – добавил спикер.

Отметим, по информации РБК, дополненная реальность, или AR (от англ. Augmented Reality) — это технология, которая накладывает цифровую информацию на реальные объекты.

Человек может взаимодействовать с ней через устройства — смартфоны, планшеты или специальные очки. AR не заменяет реальное пространство сгенерированным, а лишь вносит изменения в виде новых объектов, условно говоря, создает мост между цифровым и физическим мирами.

Работает это следующим образом: пользователь направляет камеру, после обрабатываются данные — это позволяет более точно расположить виртуальные предметы. А затем — отображение: на экране появляется картинка реального мира с цифровыми объектами.

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV), как пишет издание, — это область искусственного интеллекта, связанная с анализом изображений и видео. Она включает в себя набор методов, которые наделяют компьютер способностью "видеть" и извлекать информацию из увиденного.

Системы состоят из фото- или видеокамеры и специализированного программного обеспечения, которое идентифицирует и классифицирует объекты. Они способны анализировать образы (фотографии, картинки, видео, штрих-коды), а также лица и эмоции.

Напомним, в октябре сообщалось, что в спецЦОНах Казахстана внедряют новую процедуру для исключения нарушений - перед экзаменом нужно пройти двухфакторную аутентификацию. При двухфакторной аутентификации казахстанцам необходимо двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация.

А в ноябре сообщалось, что свидетельство об окончании курса обучения вождению в Казахстане будут выдавать в электронном формате. Это исключает возможность досрочной выдачи свидетельств об окончании курсов и их подделки, поясняли в МВД.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232057-dopolnennuyu-realnost-i-computer-vision-hotyat-ispolzovat-pri-sdache-na-prava-v-kazahstane/