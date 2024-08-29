Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика
Новости русской службы Би-би-си

Южная Корея объявила войну порнодипфейкам в Telegram. Президент страны заявил об "эпидемии цифровой преступности"

Опубликовано:

Мужчина держит в руках смартфон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pixabay.com

Президент Южной Кореи призвал «искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности». Напрямую называть Telegram он не стал, но речь идет о дипфейках, распространяемых именно через эту платформу.

«В последнее время в социальных сетях быстро распространяются дипфейковые видеоролики, нацеленные на неопределенное количество людей», — сказал президент Юн Сок Ёль на заседании кабинета министров.

«Жертвами часто становятся несовершеннолетние, а преступниками в основном являются подростки», — заявил глава государства.

«Эпидемия дипфейков»

Заявление Юн Сок Ёля прозвучало через сутки после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Однако скандал разразился еще раньше, после публикации, появившейся 22 августа в корейском издании Hankyoreh.

Журналисты обнаружили телеграм-канал с 227 тыс. подписчиков, в котором пользователи могли заказать через телеграм-бот дипфейки, созданные из фотографий реальных женщин. Первые два дипфейка предлагают бесплатно, каждый следующий стоит $0,49. Канал давал возможность загрузить изображение любой женщины.

Затем издание нашло другие телеграм-каналы, собирающие дипфейки женщин разных профессий — спортсменок, преподавателей, работников медицинской сферы и военнослужащих.

Кроме того, как отмечает газета Hankyoreh, некоторые каналы использовались для распространения фейковых фотографий девушек-студенток университетов, старшей и средней школ.

Первыми забили тревогу правозащитные организации и профсоюзы. Корейский профсоюз учителей и работников образования, узнав о фейковых фотографиях с использованием изображений школьниц, попросил министерство образования провести расследование.

В свою очередь, корейский Центр защиты прав военнослужащих призвал минобороны страны разобраться с распространением дипфейков с изображением женщин в военной форме. «Преступники использовали фотографии солдат-женщин в форме для использования их исключительно в качестве сексуализированных объектов», — цитирует заявление Центра агентство Рёнхап.

Скандалы с Telegram в Корее

Telegram не единственная платформа, которую использовали злоумышленники в этом случае: доступ к закрытому каналу корейские журналисты получили через X, а фотографии для дипфейков пользователи чаще все брали из Instagram.

Но именно у Telegram в Корее репутация платформы для сексуализированных преступлений. В 2018 году разразился скандал вокруг дела «Nth room». В Telegram были созданы каналы с платным доступом, в которых демонстрировалось насилие над женщинами. Сначала их привлекали к съемкам порнографии, а затем шантажировали, угрожая распространить видео с их участием. Женщины становились жертвами сексуальной эксплуатации, создатели канала в качестве наказания применяли в том числе групповое изнасилование.

В 2020 году создатель одной из сетей подобных телеграм-каналов по прозвищу «Доктор» (его настоящее имя Чо Джу Бин) был приговорен к 40 годам тюремного заключения.

Полиция Сеула заявляла о 74 жертвах сексуализированного насилия и шантажа, 16 из которых на момент совершения против них преступления были несовершеннолетними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154697-yuzhnaya-koreya-obyavila-voynu-pornodipfeykam-v-telegram-prezident-strany-zayavil-ob-epidemii-cifrovoy-prestupnosti/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: В Париже открылись Паралимпийские игры-2024 В Ботсване найден огромный алмаз, второй в истории по размеру Девять картин за девять дней. Бэнкси завершил свою лондонскую серию граффити с животными. Что он хотел этим сказать?

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie