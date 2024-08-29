Южная Корея объявила войну порнодипфейкам в Telegram. Президент страны заявил об "эпидемии цифровой преступности"

Президент Южной Кореи призвал «искоренить эпидемию цифровой сексуальной преступности». Напрямую называть Telegram он не стал, но речь идет о дипфейках, распространяемых именно через эту платформу.

«В последнее время в социальных сетях быстро распространяются дипфейковые видеоролики, нацеленные на неопределенное количество людей», — сказал президент Юн Сок Ёль на заседании кабинета министров.

«Жертвами часто становятся несовершеннолетние, а преступниками в основном являются подростки», — заявил глава государства.

«Эпидемия дипфейков»

Заявление Юн Сок Ёля прозвучало через сутки после задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова. Однако скандал разразился еще раньше, после публикации, появившейся 22 августа в корейском издании Hankyoreh.

Журналисты обнаружили телеграм-канал с 227 тыс. подписчиков, в котором пользователи могли заказать через телеграм-бот дипфейки, созданные из фотографий реальных женщин. Первые два дипфейка предлагают бесплатно, каждый следующий стоит $0,49. Канал давал возможность загрузить изображение любой женщины.

Затем издание нашло другие телеграм-каналы, собирающие дипфейки женщин разных профессий — спортсменок, преподавателей, работников медицинской сферы и военнослужащих.

Кроме того, как отмечает газета Hankyoreh, некоторые каналы использовались для распространения фейковых фотографий девушек-студенток университетов, старшей и средней школ.

Первыми забили тревогу правозащитные организации и профсоюзы. Корейский профсоюз учителей и работников образования, узнав о фейковых фотографиях с использованием изображений школьниц, попросил министерство образования провести расследование.

В свою очередь, корейский Центр защиты прав военнослужащих призвал минобороны страны разобраться с распространением дипфейков с изображением женщин в военной форме. «Преступники использовали фотографии солдат-женщин в форме для использования их исключительно в качестве сексуализированных объектов», — цитирует заявление Центра агентство Рёнхап.

Скандалы с Telegram в Корее

Telegram не единственная платформа, которую использовали злоумышленники в этом случае: доступ к закрытому каналу корейские журналисты получили через X, а фотографии для дипфейков пользователи чаще все брали из Instagram.

Но именно у Telegram в Корее репутация платформы для сексуализированных преступлений. В 2018 году разразился скандал вокруг дела «Nth room». В Telegram были созданы каналы с платным доступом, в которых демонстрировалось насилие над женщинами. Сначала их привлекали к съемкам порнографии, а затем шантажировали, угрожая распространить видео с их участием. Женщины становились жертвами сексуальной эксплуатации, создатели канала в качестве наказания применяли в том числе групповое изнасилование.

В 2020 году создатель одной из сетей подобных телеграм-каналов по прозвищу «Доктор» (его настоящее имя Чо Джу Бин) был приговорен к 40 годам тюремного заключения.

Полиция Сеула заявляла о 74 жертвах сексуализированного насилия и шантажа, 16 из которых на момент совершения против них преступления были несовершеннолетними.