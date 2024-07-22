Исследование: Казахстан оказался лидером по доступности интернета в ЕАЭС

Аналитики Евразийского банка развития сообщили, что Казахстан оказался лучшим среди стран ЕАЭС по доступности интернета населению. При этом скорость по стране одна из низких, передает МИА "Казинформ".

Согласно отчету Евразийского банка развития, в Казахстане самый доступный интернет среди стран ЕАЭС - 90,9% наших граждан имеют к нему доступ.

Следующими в рейтинге расположились Россия и Беларусь - 88,2% и 86,9% населения.

Что касается остальных, то тут показатели следующие:

Армения - 78,6%;

Кыргызстан - 77,9%;

Узбекистан - 76,6%;

Таджикистан - 40,8%;

Туркменистан - 38,2%.

Однако при этом Казахстан значительно уступает в скорости интернета среди стран ЕАЭС, расположившись на четвертом месте. Ниже нашей страны в данном рейтинге только Армения, Туркменистан и Таджикистан.

Наряду с этим прогнозируется, что уровень проникновения интернета в среднем в Центральной Азии к 2028 году составит 76%, а число пользователей вырастет на 11 млн человек.

Отметим, что государствами-членами Евразийского экономического союза являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Напомним, в июле прошлого года экс-глава Минцифры Багдат Мусин, объясняя президенту Касым-Жомарту Токаеву ситуацию с плохим интернетом в Астане, назвал причинами проблемы радиофобов и низкие тарифы на Сеть.

В начале года представители сотовых операторов рассказали, почему в Казахстане наблюдаются проблемы с мобильной связью и интернетом.

В июне новый глава МЦРИАП Жаслан Мадиев заявил, что Казахстан обогнал Россию и Кыргызстан по скорости интернета. При этом премьер-министр Олжас Бектенов тогда обратил внимание на жалобы граждан по поводу качества связи и дал поручения.

Перед этим, в мае, в Министерстве цифрового развития признали наличие проблем с интернетом по Казахстану.