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"Был ценовой сговор": антимонопольщики Казахстана расследуют подорожание мобильного интернета

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Мужчина держит в руках два смартфона.
Смартфоны. Иллюстративное фото: Arman Zhenikeyev/Getty Images

Председатель Агентства РК по защите и развитию конкуренции Марат Омаров заявил о ценовом сговоре, существующем между казахстанскими операторами связи, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Марат Омаров, в конце 2023 года Агентство получило много жалоб от казахстанцев.

"К концу прошлого года у нас было очень много жалоб. Мы видели особенно резкое повышение цен на рынке мобильного интернета со стороны определенных операторов.

Тарифы на мобильный интернет не регулируются сегодня никем. И они растут. Мы открыли проверки в отношении всех трех операторов - Kcell, Tele2/Altel, Beeline. Заканчивается проверка, подводятся итоги, начаты определенные судебные процессы", - заявил Омаров.

По его словам, так как рынок не регулировался, у антимонопольщиков не было данных, почему тарифы "взлетели".

Также к операторам есть вопросы, почему инвестиционная часть растет, но от чистой прибыли деньги на инвестиции не выделялись.

"Предварительные результаты я назвать не могу: идут судебные процессы... но мы видим признаки нарушения антимонопольного законодательства. Сейчас заканчиваем свой анализ.

Наша цель - не наказать или очернить компании. Мы хотим разобраться в справедливом ценообразовании и понять, не было ли со стороны компаний хищнического ценообразования, не завышали ли они необоснованно цены, не нарушали ли антимонопольное законодательство", - сказал Марат Омаров.

По словам главы антимонопольного ведомства, расследование началось в декабре 2023 года. 

"В суде мы доказываем факт, что три компании одновременно подняли цены, находясь в сговоре. Считаем, что это было согласовано. Не было причины поднимать цены до такого уровня. Суд будет разбираться в этих деталях", - заявил Омаров.

Напомним, в декабре 2023 в Минцифры рассказали, почему в Казахстане растут тарифы на связь и кто за них в ответе.

В июле прошлого года несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции тогда объясняли, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.

При этом в конце 2023 года экс-глава Минцифры Багдат Мусин высказался о мобильном трафике, потребляемом казахстанцами. По его мнению, жители страны должны научиться пользоваться интернетом "более осознанно".

Также Мусин признавал, что к качеству интернета в Казахстане есть вопрос. Он также отметил, что видел петицию об отставке после того, как сравнил скорость казахстанского интернета с интернетом в Токио.

Мусин также высказывался, что одной из причин плохого качества связи в Казахстане является то, что пользователи "зависают в интернете", что приводит к высокой нагрузке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2102546-byl-cenovoy-sgovor-antimonopolshchiki-kazahstana-rassleduyut-podorozhanie-mobilnogo-interneta/

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