Почему в Казахстане растут тарифы на связь и кто за них в ответе, рассказали в МЦРИАП

Как регулируются цены и тарифы операторов сотовой связи в Казахстане, объяснил глава комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов, передает NUR.KZ со ссылкой на его страницу.

Ранее глава МЦРИАП Багдат Мусин заявил, что казахстанские операторы сами ведут тарифную политику - госорганы цены не регулируют. Заявление Мусина вызвало недопонимание среди казахстанцев, поэтому председатель комитета телекоммуникаций МЦРИАП Ержан Мейрамов на своей странице в Facebook разъяснил слова министра.

По словам Мейрамова, в соответствии с законодательством цены и тарифы на товары и услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно.

В 2021 году по инициативе министра была введена норма, согласно которой операторы должны были получать согласие абонента на повышение тарифа.

"Однако мы поняли, что на практике получение согласия абонентов при изменений условий тарифных планов носило формальный характер. То есть фактически гражданин, покупая сим-карту, уже подписывал публичную оферту.

Также были случаи, когда при направлении абонентом заявления о несогласии с вносимыми оператором изменениями оператор сотовой связи направляет отписку о том, что при несогласии абонент вправе перейти на другой тарифный план либо перейти на сеть другого оператора. То есть эта норма позволила операторам найти лазейку и повышать цены на тарифы другим образом", - объяснил глава комитета.

Действия операторов сотовой связи порождали поток жалоб абонентов, вызывая массовое социальное недовольство и возмущения, добавил Мейрамов. В итоге были внесены изменения в законодательство, а МЦРИАП и АЗРК внесли другие изменения, согласно которым операторы должны были рассылать сообщения об увеличении тарифа за 30 дней.

"Самым важным стало то, что мы указали, что внесение изменений в указанные условия подключенных тарифных планов не допускается, за исключением изменения тарифов на основе обоснованных затрат", - пояснил глава комитета.

На основании этой нормы при поступлении жалоб от абонентов на изменения тарифных планов АЗРК проводит проверки на обоснованность затрат с привлечением к ответственности операторов сотовой связи.

"Мы сравнили статистику. На данный момент жалобы на повышение тарифа уменьшились по сравнению с предыдущим периодом, например, в 4 квартале 2022 года поступили 136 жалобы, а в 4 квартале 2023 года – 102 жалобы", - привел цифры Мейрамов.

Он отметил, что самих операторов норма "об обоснованности затрат" не порадовала. Они подали иск об оспаривании НПА, вводящего эту норму. Однако суд встал на сторону министерства.

Мейрамов также ответил, куда следует обращаться казахстанцам, если их не устраивает повышение тарифов сотовой связи.

"Министерство регулирует только качество оказываемых услуг, а по повышению цен гражданам стоит обращаться в Агентство по защите и развитию конкуренции. После обращения агентство проводит проверку на законность повышения цен на тарифы и при необходимости налагает штрафы.

Еще раз повторюсь, после принятия нормы об обоснованности затрат многие операторы не могут реализовывать необоснованное повышение цен. Как раз сейчас идет расследование АЗРК в отношении оператора сотовой связи по нормам, в которые мы внесли поправки касательно "обоснованности затрат".

Думаю, в ближайшие дни мы уже увидим результат данного расследования. Зачастую операторы не могут обосновать повышение цен", - заключил председатель комитета.

Напомним, в середине июля несколько операторов сотовой связи сообщили, что намерены увеличить цены на тарифные планы в Казахстане. Повышение стоимости они объяснили ростом затрат.

В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции потом объясняли, как планируют регулировать тарифы на сотовую связь на фоне новостей о повышении стоимости услуг операторов.