"Это незаконно": депутаты высказались об азартных играх в TikTok

Депутат Елнур Бейсенбаев на пленарном заседании палаты высказался об организаторах азартных игр в соцсетях и о запрете их трансляции. В частности, речь шла о TikTok, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Елнур Бейсенбаев представил проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Все эти игры в TikTok устраиваются казахстанцами. Это запрещено. Предусмотрена законодательная ответственность до 2 лет лишения свободы, а также колоссальные штрафы. Это надо довести до народа.

Все эти картежники, которые сидят в TikTok, должны понимать, что их нужно заблокировать и эта деятельность незаконна", — сказал он.

Мажилисмена поддержала депутат Ирина Смирнова.

"В социальной сети TikTok в последнее время активизировались онлайн-трансляции азартных игр. В основном, участникам предлагают сыграть в карты на деньги, в кубики, онлайн-рулетку или поставить ставку. Причем платежи и выдача выигрыша осуществляются через онлайн-переводы.

Организаторы этих онлайн-игр остаются безнаказанными, компетентные органы им никак не препятствуют. Хочу отметить, что основные пользователи TikTok — это молодежь и дети. Мы обязаны защитить их от трансляции азартных игр", — сказала она.

С депутатским запросом по работе TikTok в Казахстане сегодня выступил и депутат Ерлан Саиров. По словам мажилисмена, казахстанских родителей стал настораживать тот факт, что активными пользователями соцсети все чаще становятся совсем маленькие дети.

"Социальные сети не только лишают детей золотого детства, когда они должны получать полезные знания, развиваться, быть в движении, но и оказывают негативное влияние на их здоровье и психику. Среди таких сетей, приносящей большой моральный вред нашей молодежи является пользующийся особой популярностью среди детей TikTok.

К сожалению, сегодняшняя молодежь воспитывается не в духе традиций предков, а во многом через TikTok, в котором, помимо полезного контента, достаточно видеоматериалов, которые подталкивают ребенка к негативным привычкам и проступкам", — уверен Саиров.

Депутат согласился с коллегами, что сегодня через TikTok распространяется реклама различных игр, онлайн казино, стримы, даже рилсы, наполненные порнографией, призывами к суициду, клеветой и нецензурной бранью.

"Дети не только смотрят их, но и становятся жертвами насилия и азартных игр. Все чаще об этом в ходе встреч с нами говорят родители, а также бабушки и дедушки.

В погоне за хайпом и пранком совсем потеряли стыд. Вместо сострадания, доброты, заботы, жалости, добра и щедрости, милосердия, уважения и доброты в обществе возрастает жестокость, беспощадная озлобленность, обман, ложь, ревность и гордыня. Широкое распространение в социальных сетях получают факты жестокого обращения школьников в отношении друг друга.

Учитывая такое опасное влияние этой социальной сети, в ряде стран мира уже наложили ограничения на использование TikTok", — отмечает Ерлан Саиров.

В пример он привел страны, где была запрещена соцсеть TikTok. Среди них Индия, соседний Узбекистан, Кыргызстан, а также некоторые страны Евросоюза, которые запретили установку TikTok на телефоны своих чиновников.

"Будущее всего государства зависит от духовного, нравственного облика нашего подрастающего поколения.

Поэтому, учитывая риски, которые данная социальная сеть представляет для нашей национальной безопасности, морального облика, здоровья и психики нашей молодежи, Правительству страны необходимо принять меры", — считает депутат.

Ерлан Саиров предлагает, согласно недавно принятому закону об онлайн-платформах и онлайн-режиме, установить ограничение на весь противоправный контент в TikTok, пропагандирующий насилие и буллинг, а также противоречащий моральным и общечеловеческим ценностям.

Вместе с тем, депутатом предлагается блокировать контент в данной соцсети, отравляющий сознание детей, а также ввести жесткое ограничение TikTok для несовершеннолетних детей.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что сейчас ведомством ведется сотрудничество с онлайн-платформами, в частности — с TikTok.

"Действительно, в последние годы у нас резко увеличилось число онлайн-казино и онлайн-лотерей, которые разыгрываются не только посредством сайтов, но и посредством онлайн- платформ. И наши граждане, к сожалению, очень часто попадают в эти алгоритмы, где происходит отъем финансов и денег.

Эти игры — они действительно полностью противозаконны и не соответствуют политике самой онлайн-платформы. Поскольку в прямом смысле это мошенничество. И здесь администрация онлайн-платформ в этом отношении содействует", — подчеркнул спикер.

Напомним, сегодня депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Сообщается, что документ был инициирован депутатами парламента РК в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.

Стоит отметить, что 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.

Между тем летом прошлого года в Шымкенте выявили факт организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. В этом подозревали 28-летнего молодого человека, который, по данным полиции, который заработал за месяц 15 млн тенге на стримах в TikTok.

Также в прошлом году двух алматинцев осудили за трансляцию азартных игр в TikTok. В АФМ тогда сообщали, что в результате анализа сети было установлено более 100 аккаунтов, транслирующих игры онлайн.