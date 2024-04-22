Казахстанцам до 25 лет хотят запретить играть в азартные игры
Опубликовано:
Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, передает корреспондент NUR.KZ.
Мажилисмен Елнур Бейсенбаев сообщил, что документ инициирован депутатами парламента РК в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.
"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари", - сказал он.
Документом предусматривается введение следующих норм:
- повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, а также установление запрета лицам, находящимся в едином реестре должников;
- запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании.
При этом остается разрешенной реклама в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий;
- обеспечение автоматизированной интеграции аппаратно-программных комплексов с действующими информационными системами Комитета государственных доходов;
- установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;
- введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино;
- включение понятия "электронный лотерейный билет";
- урегулирование мест распространения (реализации) лотерейных билетов (электронных лотерейных билетов), а именно через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи Национального оператора почты и отделения оператора лотереи;
- установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.
Сопутствующими поправками усиливается административная ответственность за нарушение законодательства по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.
В частности, предусматривается административная ответственность организаторов игорного бизнеса за:
- допуск к участию лиц в возрасте до 25 лет, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари;
- распространение или размещение тотализатором, букмекерской конторой рекламы, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;
- несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари.
Напомним, 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.
В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.
Добавим, что в прошлом году двух алматинцев осудили за трансляцию азартных игр в TikTok.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2089091-kazahstantsam-do-25-let-hotyat-zapretit-igrat-v-azartnye-igry/