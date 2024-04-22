Казахстанцам до 25 лет хотят запретить играть в азартные игры

Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Елнур Бейсенбаев сообщил, что документ инициирован депутатами парламента РК в рамках реализации поручения главы государства по усилению борьбы с игровой зависимостью среди населения.

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари", - сказал он.

Документом предусматривается введение следующих норм:

повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, а также установление запрета лицам, находящимся в едином реестре должников;

запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании.

При этом остается разрешенной реклама в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий;

обеспечение автоматизированной интеграции аппаратно-программных комплексов с действующими информационными системами Комитета государственных доходов;

установление запрета на интернет-ресурсы иностранных букмекерских контор, тотализаторов, не имеющих лицензии;

введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино;

включение понятия "электронный лотерейный билет";

урегулирование мест распространения (реализации) лотерейных билетов (электронных лотерейных билетов), а именно через лотерейные терминалы, нестационарные торговые объекты, отделения почтовой связи Национального оператора почты и отделения оператора лотереи;

установление запрета на распространение лотерейных билетов и установку терминалов в жилых домах и общежитиях, в отдельно стоящих зданиях и сооружениях, в которых расположены организации культуры, в организациях образования, в культовых зданиях и сооружениях.

Сопутствующими поправками усиливается административная ответственность за нарушение законодательства по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

В частности, предусматривается административная ответственность организаторов игорного бизнеса за:

допуск к участию лиц в возрасте до 25 лет, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари;

распространение или размещение тотализатором, букмекерской конторой рекламы, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;

несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари.

Напомним, 15 марта на заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме лудомании. Он заявил, что правительству нужно утвердить план борьбы с этой проблемой в Казахстане.

В июне прошлого года о ситуации с лудоманией говорили в МВД. Экс-глава ведомства Марат Ахметжанов отмечал, что расходы казахстанцев на азартные игры продолжают расти.

Добавим, что в прошлом году двух алматинцев осудили за трансляцию азартных игр в TikTok.