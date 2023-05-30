Заработали 13 млн: за трансляцию азартных игр в TikTok осудили двух алматинцев

Трансляция. Кадр из видео: АФМ РК

В TikTok незаконно транслируются азартные игры - сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале обратились к казахстанцам с предупреждением.

По информации АФМ, в результате анализа сети было установлено более 100 аккаунтов, транслирующих игры онлайн.

"Везде схожий принцип. Предлагается поставить свои деньги на кон. Четверть из них остается организатору, остальные забирает победитель. Прием ставок и выдача выигрыша осуществляется через банковские онлайн-переводы", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники агентства предупредили организаторов и участников этого контента, что их действия являются уголовно наказуемыми.

За организацию незаконного игорного бизнеса статьей 307 УК РК предусмотрена ответственность, напомнили в ведомстве.

Подчеркивается, что по подобным случаям уже имеются осужденные.

Так, двое жителей города Алматы, организовав азартные игры в TikTok, за четыре месяца извлекли почти 13 млн тенге дохода. Их приговорили к ограничению свободы сроком на 1,5 года.

Также в данный момент в суде рассматривается дело еще в отношении четырех организаторов аналогичного контента в TikTok.

"Уважаемые граждане, прошу быть бдительными и не вовлекаться в схожие азартные игры. Это противозаконно. Также убедительно просим родителей обратить внимание на поведение вашего ребенка, просматриваемый им контент и его покупки", - призвали в АФМ.

Отметим, согласно статье 307 УК РК, незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством РК об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии наказываются штрафом в размере до 2000 месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2022571-modno-stavit-dengi-azartnye-igry-translirovali-v-tiktok/