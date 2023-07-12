Казахстанец заработал за месяц 15 млн тенге на стримах в TikTok (видео)

Стрим. Кадр из видео: t.me/afm_rk

В Шымкенте выявили факт организации незаконного игорного бизнеса через TikTok. В этом подозревают 28-летнего молодого человека, передает официальный Telegram-канал Агентства РК по финансовому мониторингу.

"При осмотре места происшествия выяснилось, что организатором игры "Тринка Шамай" является гражданин 1995 года рождения, который вел стримы с 4-х аккаунтов. Он указал, что организовал незаконный игорный бизнес с целью получения прибыли", - пояснили в ведомстве.

По данным АФМ, подозреваемый купил у незнакомых ему людей аккаунты в TikTok и банковскую карту, куда и поступали деньги.

В ходе досмотра в качестве вещественных доказательств изъяты мобильные телефоны, карточные автоматы, игральные карты, список имен игроков.

При анализе банковского приложения, установленного на мобильный телефон, было выявлено, что общий оборот денежных средств за последний месяц составил 15 млн тенге.

Другие обстоятельства выясняются. В соответствии со статьей 201 УПК РК иную информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Наказание за организацию незаконного игорного бизнеса

Согласно ст.307 УК РК:

1. Незаконное открытие либо содержание игорного заведения или незаконная организация деятельности в сфере игорного бизнеса, а равно предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса либо организация и проведение азартных игр вне мест, установленных законодательством Республики Казахстан об игорном бизнесе, либо осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса без лицензии –

наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) с использованием несовершеннолетнего или с его участием в азартных играх;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) с извлечением дохода в крупном размере;

4) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с извлечением дохода в особо крупном размере;

3) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой деятельности льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), лишением свободы на тот же срок либо штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы полученного дохода, с конфискацией имущества, пунктом 3), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2028307-kazahstanets-zarabotal-za-mesyats-15-mln-tenge-na-strimah-v-tiktok-video/