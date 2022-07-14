"Нужно принять меры по защите детей": Токаев о насилии в школах и детсадах

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил, что необходимо принимать меры по защите детей от насилия, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства подчеркнул, что этот год был объявлен годом детей.

"Беспокоит рост фактов насилия в стенах школ в последние годы. Кроме того, в 65% или в 3000 тыс. школ видеокамеры не соответствуют требованиям, иногда вообще не работают", – сообщил президент.

По его словам, в целом по стране снизилось количество самоубийств среди детей и подростков, но в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Манистауской областях число таких случаев растет.

"Нужно принять меры по защите детей от насилия и по профилактике самоубийств.

Еще один вопрос – есть случаи, когда бьют детей в частных детских садах. Растет количество фактов, когда выделяют средства неработающим детским садам. Это все говорит о закрытости этих учреждений и отсутствии гражданской ответственности", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того напомним, что на сегодняшнем расширенном заседании правительства президент поручил возобновить ревакцинацию от коронавируса в Казахстане. Он отметил, что система медстрахования не оказалась полезной, и не дала конкретных результатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1978386-nuzhno-prinyat-mery-po-zaschite-detey-tokaev-o-nasilii-v-shkolah-i-detsadah/