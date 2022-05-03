Токаев подписал поправки в закон о кибербуллинге

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Президентом Казахстана был подписан закон, вносящий изменения и дополнения в ряд законодательных актов РК, сообщается на .

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации", - говорится в сообщении.

Напомним, что в апреле парламент одобрил резонансный законопроект о блокировке соцсетей при кибербуллинге детей.

Депутат Джамиля Нурманбетова отметила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.

Ранее сообщалось, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом детей.

Депутат Айдос Сарым подробно разъяснял норму проекта закона по вопросам защиты прав ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967837-tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-zaschity-prav-rebenka/