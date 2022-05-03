Токаев подписал поправки в закон о кибербуллинге
Президентом Казахстана был подписан закон, вносящий изменения и дополнения в ряд законодательных актов РК, сообщается на официальном сайте Акорды.
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации", - говорится в сообщении.
Напомним, что в апреле парламент одобрил резонансный законопроект о блокировке соцсетей при кибербуллинге детей.
Депутат Джамиля Нурманбетова отметила, что проект закона разработан в целях формирования эффективной правовой основы и совершенствования законодательства в сфере защиты прав ребенка.
Ранее сообщалось, что в случае принятия закона Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом детей.
Депутат Айдос Сарым подробно разъяснял норму проекта закона по вопросам защиты прав ребенка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1967837-tokaev-podpisal-popravki-po-voprosam-zaschity-prav-rebenka/