Центры по защите женщин и детей откроют в Казахстане по поручению Токаева

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на мероприятии по случаю 30-летия казахстанской полиции высказался о защите женщин и детей от насилия, передает официальный сайт Акорды.

Президент подчеркнул, что защита женщин и детей от насилия является одной из приоритетных задач государства.

"В МВД восстановлен штат спецподразделений по защите женщин и детей от насилия. По моему поручению в этом году созданы центры оказания комплексной помощи женщинам и детям.

В настоящее время центры работают в пилотном режиме. Здесь оказывается психологическая, правовая и медицинская помощь пострадавшим от насилия, а также проводятся соответствующие экспертизы.

Работа этих центров эффективна. Поэтому необходимо создавать их по всей стране с максимальным охватом нуждающихся в помощи. Поручаю это правительству и акимам", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что сегодня президент выступил на мероприятии по случаю 30-летия полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975419-tsentry-po-zaschite-zhenschin-i-detey-otkroyut-v-kazahstane-po-porucheniyu-tokaeva/