Facebook, Instagram и другие платформы обяжут удалять информацию, связанную с кибербуллингом в Казахстане

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Мажилис принял проект закона по вопросам защиты прав ребенка, в том числе и от травли в Интернете. Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Джамиля Нурманбетова сообщила, что законопроект разработан в целях создания эффективной правовой основы для защиты прав ребенка в Казахстане.

"Законопроектом предусмотрены нормы, ориентированные на реализацию механизмов защиты детей от любых проявлений насилия по отношению к ним, в том числе в сферах семейных отношений, образования и информационном пространстве", – сказала она.

Так, в целях профилактики проявления травли и буллинга среди несовершеннолетних предусмотрена компетенция Министерства образования и науки по разработке правил профилактики буллинга среди несовершеннолетних. Теперь понятие "травля" будет официально закреплено в законодательстве.

Кроме того, предложены нормы по регламентированию механизма противодействия противоправному контенту в Интернете. Законодательно будут закреплены и такие понятия, как "онлайн-платформа" и "сервис обмена мгновенными сообщениями", а также установлены правила их функционирования на территории Казахстана.

Позже депутат Динара Закиева сообщила, что в соответствии с поправками, те платформы и социальные сети, у которых количество пользователей составляет более 100 тысяч человек, должны будут определить своего представителя, с которым Министерство информации и общественного развития будет взаимодействовать по фактам кибербуллинга.

"Если родитель обратится в Министерство информации и общественного развития с заявлением, что в отношении его ребенка осуществляется кибербуллинг в социальных сетях, то в течение трех дней Мининформации должно принять меры. В рамках этих трех дней они проверяют информацию и отправляют ее представителю из социальных сетей, с которым находятся на связи. Затем представитель в течение 24 часов должен принять меры, удалить контент, информацию, которая содержит кибербуллинг в отношении детей", – объяснила она механизм работы.

Депутат, ссылаясь на данные Министерства информации и общественного развития, сообщила, что на данный момент проведены переговоры с самыми крупными социальными сетями – это Facebook, Instagram. И уже предварительно определены представители в Гонконге, с которыми министерство находится на связи.

"Я сейчас точно не могу весь список перечислить, но основные крупные, как я сказала, это Facebook, Instagram, взаимодействие с Linkedin", – подытожила Закиева.

Напомним, что ранее депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты рассмотрели и приняли в первом чтении проект закона, который обязывает иностранные соцсети и мессенджеры зарегистрироваться в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1959863-facebook-instagram-i-drugie-platformy-obyazhut-udalyat-informatsiyu-svyazannuyu-s-kiberbullingom-v-kazahstane/