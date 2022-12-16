Twitter заблокировал аккаунты ряда журналистов ведущих американских СМИ

Логотип Twitter. Иллюстративное фото: Kena Betancur / VIEW press / Getty Images

Аккаунты некоторых репортеров ведущих американских СМИ, среди которых CNN, New York Times, The Washington Post и другие, заблокировали в Twitter, передает .

Twitter заблокировал аккаунты без предварительного предупреждения, сообщает газета. И это произошло через день после того, как на платформе изменилась политика в отношении аккаунтов, на которых публиковалась информация о местонахождении человека в реальном времени.

Сообщается, что на платформе заблокировали профиль @elonjet, который, используя общедоступные полетные данные, сообщал о местонахождении частного самолета Илона Маска.

Есть версия, что журналисты, чьи аккаунты были заблокированы, могли сообщать о реальном местоположении Маска в своих постах. Однако анализ твитов этих журналистов не выявил никаких доказательств в пользу данного предположения. В частности, это подтвердили в WP.

Twitter не ответил напрямую на вопросы о приостановке работы данных аккаунтов.

Но владелец компании Илон Маск сам косвенно блокировку, выложив твит с опросом "Приостановить (ли - прим. ред.) работу аккаунтов, которые в режиме реального времени сообщают о моем точном местоположении".

Следом миллиардер :

"Критиковать меня весь день - это нормально, но выведывать мое местоположение в реальном времени и подвергать опасности мою семью - нет", — гласит его пост.

Покупка Twitter Илоном Маском

Американский предприниматель Илон Маск приобрел платформу примерно в конце октября 2022 года. В соцсетях он опубликовал видео, на котором заходит в офис с раковиной в руках, а затем заявил, что теперь он - "главный по твитам".

В начале ноября он распустил совет директоров Twitter. Затем предложил пользователям платить за синюю галочку на платформе, свидетельствующую о верификации профиля. Вскоре, несмотря на возражения, синие галочки все же начали продавать за фиксированную плату.

В середине ноября Маск разблокировал аккаунт экс-президента Дональда Трампа. Аккаунт был деактивирован в начале 2021 года. Но бывший президент США не захотел туда возвращаться.

Также Маск объявил об "амнистии" для ранее заблокированных пользователей Twitter.

Недавно предприниматель раскрыл информацию о цензуре в Twitter и распустил Совет доверия и безопасности компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2001843-twitter-zablokiroval-akkaunty-ryada-zhurnalistov-veduschih-amerikanskih-smi/