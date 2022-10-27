Илон Маск вошел в офис Twitter с раковиной в руках
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск посетил штаб-квартиру Twitter. Он зашел в офис с раковиной в руках, а также заявил, что теперь "главный по твиттам".
По сообщениям СМИ, Илон Маск планирует закрыть сделку по покупке Twitter до пятницы.
На фоне этого он посетил главный офис компании и принес с собой раковину. Видео и соответствующий твитт он разместил на своей официальной странице в Twitter.
"Заходим в штаб-квартиру Twitter – пусть это впитается!" – написал он.
Англоязычная идиома "let that sink in", дословно – "пусть это впитается", часто используется, чтобы подчеркнуть шокирующие или интересные утверждения.
Здесь используется фразовый глагол "sink in", означающий "входить, проникать в разум", а вот само слово "sink" переводится именно как "раковина".
Также Маск обновил описание своего профиля в Twitter, указав, что теперь он – "главный по твиттам".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/business/1994486-ilon-mask-voshel-v-ofis-twitter-s-rakovinoy-v-rukah/