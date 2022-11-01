С чем связаны проблемы с интернетом в Казахстане, рассказал Мусин

Макбук. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава МЦРИАП Багдат Мусин в кулуарах кабмина рассказал, когда в Казахстане прекратятся сбои в работе интернета – казахстанцы в последнее время часто жалуются на работу соцсетей, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана напомнил, что 29 сентября была зафиксирована массированная атака на казахстанский сегмент интернета.

В связи с этим власти, по словам министра, сейчас исследуют защищенность отечественной инфраструктуры.

"Определенные работы проводятся. При этих работах могут возникать какие-то проблемы", - заявил Мусин.

При этом, он пояснил, что основная задача Государственной технической службы заключается в том, чтобы обеспечить защиту всех ресурсов страны.

"Вы все знаете, что даже на сайты определенных СМИ были атаки. Поэтому, чтобы это все предотвращать, нам нужно повышать свой уровень информационной безопасности. Эти работы ведутся для того, чтобы повысить уровень (защиты - прим.ред.)", - заявил Мусин.

Журналисты поинтересовались также у министра, как работает интернет у него самого.

"У меня такой же интернет, как в Казахстане", - ответил Мусин.

На вопрос, считает ли министр интернет в Казахстане плохим, глава МЦРИАП заявил, что "в целом интернет работает".

"Мы работаем. Иногда возникают технические проблемы, мы все это чувствуем. Но вам придется немного подождать. Если у нас будет рост кибератак, если наша инфраструктура рухнет, интернет может вообще перестать работать. Будут глюки. В целом интернет работает, этого нельзя отрицать", - заявил Мусин.

Напомним, в минувшее воскресенье казахстанцы жаловались на работу Instagram и Facebook, за два дня до этого наблюдались сбои в работе YouTube, а 25 октября случился глобальный сбой в работе WhatsApp.

Проблемы с интернетом в стране начались еще в сентябре. Тогда многие казахстанские медиа сообщали о DDoS-атаках на свои сайты. В ГТС объясняли, что целевые кибератаки велись из других стран и были направлены как на госорганы Казахстана, так и на инфраструктуру Казнета.

К слову, на прошлой неделе замглавы МЦРИАП Асет Турысов сообщал, что казахстанские провайдеры уплатили штрафы на 271 млн тенге после жалоб казахстанцев на плохой интернет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1995180-s-chem-svyazany-problemy-s-internetom-v-kazahstane-rasskazal-musin/