Штрафы на 271 млн тенге уплатили казахстанские провайдеры за плохой интернет

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Вице-министр цифрового развития Асет Турысов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, почему в Казахстане плохое качество связи, передает корреспондент NUR.KZ.

Турысов отметил, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) проводит соответствующую работу по улучшению качества связи. В частности, усиливается ответственность самих операторов связи.

"Уже, насколько я знаю, порядка 271 миллиона штрафов оплачено. В соответствующее законодательство внесли изменения. Утверждены параметры качества связи.

Если у вас завтра возникнут проблемы, вы можете подать (жалобу – прим. ред.) через систему eOtinish в Комитет связи при нашем министерстве. Наш территориальный специалист выедет, проверит. Если же будут нарушения по вопросам качества, то соответствующий штраф будет выписан.

На сегодня такая работа с операторами ведется. Достаточно жесткие меры в отношении операторов принимаются", – сообщил он.

Такой порядок, по его словам, обусловлен тем, что гражданин сам видит качество связи.

"Понятно, что мы сами превентивно проверяем, утверждаем параметры. Но, естественно, если где-то идет нарушение этих параметров, мы же не сможем в каждом уголке города или района увидеть. Поэтому гражданин в этом отношении нам способствует, помогает. В плане того, что выявляет. Понятно, что превентивную работу с операторами связи мы сами проводим. Сами выезжаем, наш министр выезжает, вице-министры выезжают, проверяют на местах", – пояснил спикер.

Асет Турысов отметил, что для улучшения связи параллельно проводится работа с радиофобией.

"Есть элементы радиофобии по отношению к вышкам. С одной стороны, необходим качественный интернет, с другой стороны – эти вышки тоже нужно устанавливать. Если плотности не будет, то не будет качественного интернета. По техническим характеристикам надо смотреть на каждый участок отдельно. В этом отношении мы с акиматом работаем, чтобы шли нам навстречу. Но, к сожалению, не все жильцы согласны устанавливать те или иные вышки", – подчеркнул спикер.

При этом он напомнил, что в "Открытых НПА" вышел законопроект, согласно которому, если 90% граждан не согласны с установкой вышек, то только тогда их будут убирать.

"При этом Минздрав говорит, что в целом теперь не будут запрашивать согласие граждан на установку базовых станций. Я думаю, в ходе рабочей группы с участием депутатов мажилиса разные версии обсуждаются. Насколько я знаю, это тоже одна из версий – возможность установки без согласия. Все вопросы на этих рабочих группах будут рассмотрены и будет принято решение", – резюмировал вице-министр.

Ранее Асет Турысов рассказал, сколько иностранцев подало заявки на получение ИИН в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994318-bolee-270-mln-tenge-zaplatili-kazahstanskie-provaydery-za-plohoy-internet/