Пользователи Казнета пожаловались на работу YouTube

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пользователи Сети по всему миру стали жаловаться на проблемы с работой видеохостинга YouTube. Проблемы с доступом к сервису испытывают и казахстанские юзеры.

По данным сайта Downdetector, жалобы на работу сайта и приложения появились около 12 часов назад. Проблемы с доступом наблюдались в США, странах Европы и Азии.

Большинство (свыше 40 процентов) отмечали, что видео плохо воспроизводятся. 32 процента жалоб поступили от тех, кто испытывает проблемы с работой приложения на смартфонах и планшетах. Около 25 процентов пожаловались на работу сайта.

Казахстанские пользователи отмечали, что испытывают проблемы с воспроизведением видео, некоторые сообщали, что не отображаются превью роликов на странице браузерной версии.

Отметим, что на днях глобальный сбой произошел в работе популярного мессенджера WhatsApp. Позже сбой прокомментировала компания Meta Platforms Inc., которой принадлежит WhatsApp.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994728-polzovateli-kazneta-pozhalovalis-na-rabotu-youtube/