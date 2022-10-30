Казахстанцы снова пожаловались на сбои в работе Instagram и Facebook

Смартфон. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы пожаловались на сбои в работе популярных социальных сетей. Многие пользователи отмечают проблемы в функционировании Instagram и Facebook, передает NUR.KZ.

В воскресенье вечером, 30 октября, казахстанцы сообщили о проблемах в работе социальных сетей Instagram и Facebook. По данным пользователей, они не могут загрузить и просмотреть сторис, посты, а также войти в социальные сети.

Сайт Downdetector, отслеживающий все нарушения в работе часто используемых интернет-ресурсов, засвидетельствовал сбои в деятельности Instagram и Facebook.

У большинства пользователей Instagram возникли проблемы с авторизацией и самим приложением. И лишь немногое пожаловались на работу десктоп-версии соцсети.

Скриншот: NUR.KZ

Пользователи Facebook обратили внимание, что имеются неполадки с приложением и десктоп-версией соцсети.

Отметим, что на прошлой неделе казахстанцы также пожаловались на сбои в работе Telegram, YouTube и Instagram.

Скриншот: NUR.KZ

Напомним, Гостехслужба за сентябрь отразила около 20 млн кибератак на Казнет. В пресс-службе ГТС сообщали, что для DDoS-атак использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами, которые могут находиться по всему миру.

В конце сентября многие казахстанские медиа также сообщили о DDoS-атаках на свои сайты. В ГТС тогда заявили, что целевые кибератаки были направлены как на госорганы Казахстана, так и на инфраструктуру Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1994946-kazahstantsy-snova-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-instagram-i-facebook/