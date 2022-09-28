Гостехслужба: Казнет атакован хакерами

Хакер. Иллюстративное фото: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Уже несколько дней казахстанский сегмент интернета атакуют из-за рубежа. Об этом сообщает АО "Государственная техническая служба" на своем официальном сайте.

"На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета. Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдаются задержка соединения интернета.

АО "ГТС" предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире", — говорится в сообщении службы.

Казахстанцев, столкнувшихся с угрозой информационной безопасности, просят сообщить об этом по бесплатному номеру телефона 1400 или отправить заявку в Telegram-чат.

Напомним, в минувшее воскресенье ряд казахстанских СМИ заявил о DDoS-атаке на свои порталы. Одно из изданий отмечало, что атака началась после публикации большого количества новостей о наплыве россиян в Казахстан.

Тогда же в АО "Государственная техническая служба" заявляли, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников и могут привести к снижению скорости интернета. В ГТС отмечали, что атаки фиксируются не только в Казахстане, но и в других регионах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990011-hakery-atakovali-kaznet-zayavili-v-gts/