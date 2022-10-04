"Точно с внешнего контура": глава Минцифры о том, откуда идут массовые DDoS-атаки

Багдат Мусин. Фото: primeminister.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин в кулуарах кабмина высказался о происходящих в последние две недели кибератаках на Казнет, передает корреспондент NUR.KZ.

Мусин заявил, что у МЦРИАП пока нет данных, какая страна ведет атаки на Казахстан.

"По DDoS-атакам - откуда они производятся, какая организация за этим стоит - мы эту информацию не можем дать, потому что ее у нас нет. Мы подобной информацией не располагаем.

Тот, кто эти атаки организовывает, использует прокси-серверы, VPN-серверы, пытается замаскироваться. Есть определенные механизмы, и они дают свою степень анонимности на произведение атаки.

На все официальные ресурсы государства и на интернет-сети определенная нагрузка в связи с этими атаками происходит. Конкретную информацию вы можете уточнить у уполномоченной организации", — заявил он.

При этом он с уверенностью заявил, что это внешние атаки.

"С внутреннего контура атаки намного прозрачнее, чем с внешнего. Поэтому это атаки точно с внешнего контура, то есть за Казахстаном", — резюмировал глава МЦРИАП.

Министр подчеркнул, что его ведомство вырабатывает госполитику в области кибербезопасности.

"Конкретно организация, которая занимается устранением атак, устранением причин и следствий - это Государственная техническая служба. То есть у них все средства и ресурсы для того, чтобы предотвращать эти атаки. Она и создана, эта организация, чтобы управлять этим киберщитом", — отметил спикер.

Напомним, 24 сентября ряд казахстанских СМИ заявил о DDoS-атаках на свои сайты. В АО "Государственная техническая служба" тогда заявляли, что DDoS-атаки осуществляются из нескольких зарубежных источников и могут привести к снижению скорости интернета.

29 сентября казахстанцы стали массово жаловаться на доступ к интернету. Позже в ГТС озвучили причины перебоев - вновь были зафиксированы масштабные атаки на казахстанский сегмент интернета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/1990963-mtsriap-ne-znaet-kto-sovershaet-kiberataki-na-kazahstan/