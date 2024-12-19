Запрет на TikTok в США: финальные аргументы учредителя соцсети против запрета выслушают в суде

Верховный суд США согласился выслушать доводы TikTok и его материнской компании ByteDance о том, почему приложение не должно быть запрещено или продано на территории Штатов, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

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Правительство США выражает обеспокоенность связями TikTok с китайским государством, которые компания категорически отрицает. В то же время судьи отклонили запрос TikTok на чрезвычайный судебный запрет против закона, но назначили слушание на 10 января — за девять дней до вступления запрета в силу.

Ранее федеральный апелляционный суд признал законопроект законным, назвав его результатом продолжительных усилий Конгресса.

TikTok рассчитывает, что Верховный суд признает запрет неконституционным. Представитель компании подчеркнул, что доступ более 170 млн американских пользователей к платформе — это вопрос защиты их права на свободу слова.