На жалобы казахстанцев о повышении тарифов сотовыми операторами ответили в МЦРИАП

В МЦРИАП отметили, что в последнее время к ним часто поступают жалобы от казахстанцев по поводу повышения тарифов сотовыми операторами. Министерство дало пояснения, передает NUR.KZ.

В пресс-службе МЦРИАП отметили, что в последние дни повышение тарифов сотовыми операторами активно обсуждается в обществе. Также ведомство сообщило, что получает большое количество обращений и жалоб относительно роста цен на тарифы сотовых операторов.

"Министр цифровизации Багдат Мусин на итоговом брифинге ведомства сообщил о том, что в целях развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. То есть, согласно статьи 20 закона "О связи", тарифы на услуги связи устанавливаются операторами связи самостоятельно на основе обоснованных затрат", – напомнили в министерстве.

Граждане в свою очередь могут направлять свои обращения по поводу увеличения стоимости на услуги связи в АЗРК. При этом Агентство обоснованность повышения цен может установить только в ходе расследования при наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

В случае проведения расследования на предмет обоснованности увеличения тарифов, министерство готово принять участие в данном расследовании и предоставить соответствующее экспертное заключение, отметили в МЦРИАП.

"Также в СМИ распространялась информация о том, что за последние годы наблюдалось снижение инвестиций в отрасль связи операторами. К примеру, в 2021 году снижение составило 20% в сравнении с предыдущим годом, в 2022 году – 30%.

Однако, согласно данным Бюро национальной статистики, в 2023 году объем инвестиций в отрасль связи и информации за период январь-ноябрь составил 373 768 573 тенге, что почти в три раза превышает сумму за аналогичный период 2022 года", – подытожила пресс-служба Минцифры.