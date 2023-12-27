Расследования в отношении популярных сотовых операторов начали в Казахстане

Агентство по защите и развитию конкуренции проанализировало условия тарифных планов и динамику изменения цен на услуги сотовой связи после обращений абонентов, передает NUR.KZ.

Выяснилось, что в 2023 году по тарифным планам сотовых операторов зафиксирован значительный рост цен от 7,7% до 57,3%.

"Только в период с мая по июль 2023 года сотовые операторы, опубликовав информацию на своих официальных сайтах, последовательно повысили стоимость оказываемых услуг на более чем 30 тарифных планах с ежемесячной абонентской платой", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в связи с повторным обнаружением в календарном году признаков антиконкурентных согласованных действий агентством в настоящее время начаты расследования в отношении сотовых операторов АО "Кселл", ТОО "МТ-С" (Тele2/Altel) и ТОО "Кар-Тел" (Beeline) по статье 170 Предпринимательского кодекса.

"Кроме того, ранее агентством в действиях сотовых операторов по установлению стоимости звонков за одну минуту разговоров и один SMS в тарифных планах (где предусмотрена тарификация указанных услуг за одну единицу), уже были обнаружены признаки антиконкурентных согласованных действий. В связи с этим сотовым операторам были направлены уведомления о прекращении выявленных признаков путем обоснованного снижения цен", - сообщили в ведомстве.

В случае неисполнения сотовыми операторами уведомления в установленные сроки также будет вынесено решение о проведении расследования.

Согласно статье 170 Предпринимательского кодекса РК, запрещаются согласованные действия субъектов рынка, осуществляющих производство, реализацию товаров, направленные на ограничение конкуренции, в том числе касающиеся: